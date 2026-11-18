El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el expresidente del Gobierno José María Aznar, y el presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, durante una visita del exjefe del Ejecutivo a Valladolid en diciembre de 2025 Miriam Chacón ICAL

Aznar regresa a Valladolid, el germen de su carrera política, para impulsar al PP hacia el 29-N

El expresidente del Gobierno José María Aznar vuelve este jueves, 19 de noviembre, a Valladolid, la tierra en la que comenzó su carrera política, para encabezar el gran acto público del Partido Popular de la provincia bajo el lema 'El cambio necesario' de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Quien fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 será la figura estrella de una cita que se celebrará a las 19:00 horas en el Hotel Barceló, situado en la Calle Gamazo, 16, y que el PP presenta como "una cita con el futuro".

Junto a Aznar intervendrán el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la número uno del partido al Congreso de los Diputados, María Pardo; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente provincial del PP, Conrado Íscar.

El acto busca movilizar a las bases y proyectar un mensaje de renovación política en un momento en el que el partido quiere reforzar su implantación territorial con el objetivo puesto en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa después de ocho años y medio.

Valladolid, el origen

La presencia de Aznar no es casual ni meramente protocolaria. Valladolid y Castilla y León marcan el verdadero punto de partida de su trayectoria. Entre 1987 y 1989 presidió la Junta de Castilla y León, cuya Presidencia tiene la sede precisamente en la capital vallisoletana.

Aquellos dos años se convirtieron en el trampolín que le catapultó a la dirección nacional del partido y, más tarde, a La Moncloa. El propio Aznar ha reconocido en varias ocasiones que aquella etapa fue el "embrión" de su proyecto político. "Sin Castilla y León no puedo explicar mi vida política", ha llegado a afirmar.

Casi cuatro décadas después, el líder que abrió la larga etapa de gobiernos populares en la Comunidad, que se mantiene hasta el día de hoy, regresa al escenario donde forjó su estilo de gobierno y su equipo, el conocido como 'Clan de Valladolid', para respaldar el mensaje de cambio que los populares transmiten.

La convocatoria, lanzada por el PP de Valladolid en su cuenta oficial de la red social X, invita a la ciudadanía a participar activamente: "El cambio necesario empieza contigo".

El acto del 29-N se presenta, por tanto, no solo como un mitin más, sino como un regreso simbólico de Aznar a sus raíces políticas y como un llamamiento a la movilización de cara a los próximos retos electorales.