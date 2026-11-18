Las familias alertan de suelos levantados, humedades y desprendimientos en el edificio Cedida

La AMPA del García Quintana denuncia el deterioro del colegio y exige al Ayuntamiento una actuación urgente

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Antonio García Quintana ha denunciado el estado de deterioro de las instalaciones del colegio.

Las familias exigen al Ayuntamiento una intervención urgente para garantizar la seguridad de los escolares.

Tras una visita conjunta con la dirección del centro, la asociación ha recopilado fotografías de los desperfectos.

Según asegura, muchos de ellos se han comunicado al Consistorio durante años, pero siguen sin resolverse de forma definitiva.

Entre los problemas detectados figuran baldosas levantadas, grietas y agujeros en los suelos de pasillos y zonas de paso.

Algunos tienen tal profundidad que, según recoge el comunicado de la AMPA, “cabe una moneda de canto”.

Las familias advierten de que estos desperfectos pueden provocar tropiezos y caídas. Una situación que preocupa especialmente por la edad de los alumnos de Infantil y Primaria y por los escolares con necesidades motóricas.

A los problemas del suelo se suman las humedades persistentes en aulas, pasillos y biblioteca. Las filtraciones han provocado desprendimientos de pintura y daños en las paredes.

La asociación asegura que la humedad llegó a provocar que venciera un armario de la biblioteca. También señala a un árbol incrustado en una pared exterior como posible origen de las filtraciones en el aula de música.

El comunicado recoge además el mal estado de zócalos y revestimientos. En algunos puntos, el mortero ha quedado al descubierto. Según las familias, el personal del colegio tiene que tapar estas zonas con carteles.

La AMPA considera que las reparaciones municipales no resuelven el problema de fondo.

Explica que el procedimiento habitual consiste en comunicar una avería y esperar varios meses hasta recibir una intervención que, en muchos casos, es superficial. Los daños vuelven a aparecer pocas semanas después.

Biblioteca municipal

La asociación recuerda que el colegio ocupa un edificio protegido por Patrimonio. Por ello, considera que el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, debe garantizar su conservación y respetar la normativa de protección patrimonial.

Las familias también señalan una diferencia de actuación entre el colegio y la biblioteca municipal Francisco Javier Martín Abril, ubicada en el mismo edificio.

Mientras las persianas y ventanas del centro escolar que dan a la plaza de España y a la calle Teresa Gil siguen sin renovarse por motivos de protección patrimonial, las de la biblioteca sí han sido sustituidas.

Por este motivo, la AMPA pide que las concejalías de Educación y Cultura coordinen sus actuaciones.

El patio pequeño

Otro de los asuntos que preocupa a las familias es el pavimento de caucho del patio pequeño. La asociación cuestiona la seguridad de este material y recuerda las advertencias de investigadores del CSIC y organizaciones ecologistas sobre los compuestos que pueden liberar estos suelos. También apunta a que la Unión Europea prevé prohibir en 2031 los granulados de caucho reciclado.

La sustitución del pavimento está pendiente de coordinación entre administraciones. Según explica la AMPA, el Ayuntamiento se encarga de retirar el suelo, mientras que la reposición corresponde a la Dirección Provincial de Educación. Esta falta de coordinación podría dejar el patio inutilizable durante meses.

Tampoco se han instalado todavía el tobogán y los balancines concedidos por la Dirección Provincial. La asociación explica que el colegio no puede comprarlos directamente porque no cuenta con cobertura del seguro ante posibles accidentes con materiales adquiridos por el propio centro.

“Las familias confiamos en la escuela pública y trabajamos cada día para mejorarla, pero no podemos hacerlo solas”, señala Miguel Martín, presidente de la asociación.