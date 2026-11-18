Alejandro (36), chef con 10 años de experiencia que hace el mejor pincho del mundo: “Vendemos unos 250 al día”

Alejandro San José, chef del restaurante vallisoletano Habanero Taquería, se proclamaba el pasado miércoles 11 de noviembre, campeón del X Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2026.

El cocinero pucelano conquistaba al jurado con una creación que lleva el nombre de Milpa Meseta. Un anillo de maíz nixtamalizado relleno en el que el protagonista es el lechazo y que cuida mucho su imagen. El bocado entra por los ojos, se podría decir.

A sus 36 años, nuestro entrevistado suma 10 en el mundo de la cocina y más de cinco al frente del Restaurante Habanero Taquería. Cuenta ya con un amplio número de galardones, pero ha tocado el cielo con este último.

“El secreto del éxito es el trabajo y la constancia. Cocinar con el corazón y que el pincho esté muy rico y tenga alma. Vendemos unos 250 pinchos de Milpa Meseta al día”, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el autor de esta joya gastronómica en miniatura.

Charlamos con él tras su victoria en el Concurso Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2026.

Alejandro San José en su restaurante con el pincho y el premio. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Alejandro

“Me defino como un apasionado de mi trabajo. Amante de cocinar para los demás y también de comer”, asegura Alejandro San José, en declaraciones a este periódico.

Nuestro entrevistado tiene 36 años. Cumplirá 37 el 4 de diciembre, y es un amante de la comida, del fútbol, la música y, sobre todo, de “compartir tiempo con familia y amigos”, como asegura.

“Recuerdo haber vivido una infancia que ha estado muy ligada a Valladolid. Empecé en el mundo de las tapas acompañando a mis padres y jugueteando por las barras. Con 18 años empecé a estudiar Ingeniería Agrícola y, en paralelo, me pongo a trabajar en la empresa familiar, Maxtor Editorial”, explica nuestro entrevistado.

Fue, por aquel entonces, cuando conoció a la que es su mujer a día de hoy, en Valladolid. Estaba de intercambio. Poco después, cuando Alejandro tenía 23 años y hasta los 26, ambos se marcharon a México.

Poco después, nuestro protagonista se adentraría en el mundo de la cocina.

La cocina

“Siempre me había gustado la cocina y decido adentrarme en este apasionante mundo y comenzar a estudiar en la Escuela Internacional de Cocina, cuando tenía 26 años”, añade Alejandro San José.

Explica que “después hizo prácticas en el Dámaso y el Llantén” y que “tras finalizar los estudios de cocina se volvió a marchar a México con 27 años” para “trabajar en el Restaurante Quintonil, uno de los mejores del mundo” antes de volver a Valladolid, ya con 30 años.

“En marzo de 2020 volvimos, de nuevo, a la ciudad del Pisuerga con la idea de irnos a vivir a Viena, a Austria. Mi mujer y yo teníamos trabajo allí, pero llegó el coronavirus y todos los planes se nos esfumaron”, apunta.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Tras cerrarse esta puerta, se abrió una ventana en forma de apertura del que hoy es un restaurante que está dando a la pareja muchas alegrías.

Su restaurante y premios

“Ya, a finales de 2020, empezamos con el Restaurante Habanero Taquería. Solo para con comida para llevar por las restricciones del coronavirus. En verano de 2021 abrimos nuestro local al público”, explica el dueño del establecimiento hostelero.

El establecimiento hostelero se ubica en la calle Duque de Lerma, número 4 de Valladolid, tiene 86 metros cuadrados y “cuenta con más de cinco años de vida”. Alejandro suma “10 como cocinero”.

“En septiembre de 2021 conseguimos la plata en el Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid con el Salbut criollo que en noviembre consiguió el oro en el Concurso Nacional. Con él fuimos cuartos en el Concurso Mundial en 2022”, explica el profesional de la cocina.

En el año 2024 consiguieron un Solete Repsol y llevan recibiendo, desde el 2023, el Sello Copil de la Casa de México en España.

Los dos broches perfectos a este amplio elenco de reconocimientos han sido lograr el triunfo en el Concurso Nacional de Pinchos de 2025 y el Campeonato Mundial este pasado 11 de noviembre de 2026 con Milpa Meseta.

Triunfo con Milpa Meseta

“La idea de Milpa Meseta surge de un evento que realizo con Álvar Hinojal, del Restaurante Alquimia, en el que hicimos un taco de lechazo guisado en salsa verde. Nos gustó y, a partir de ahí, empezamos a darle vueltas para hacer un pincho. A base de pruebas, conseguí crear esta tapa”, cuenta Alejandro San José, dueño de Habanero Taquería junto a su mujer.

Imagen del Milpa Meseta, pincho ganador del Campeonato Mundial. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un pincho que, al principio se llamaba Milpa pero que acabó denominándose como Milpa Meseta porque “hemos incorporado más fuerza a la estructura principal de ingredientes que son el lechazo, los piñones de Pedrajas y el bacalao”, asegura nuestro entrevistado.

La tapa ganadora es un anillo de maíz nixtamalizado que está relleno, primero de Chintextle, una salsa del sur de México que hacen con pieles de bacalao. El protagonista, que es el lechazo, se asa al horno de leña de manera tradicional con agua y sal primero para luego guisarlo en una salsa de tomatillo verde.

Por arriba se le pone esos piñones de Pedrajas garrapiñados, piña y piña macerada en tepache, que es una bebida fermentada hecha a base de la corteza de la piña.

“Son muchos procesos. Podemos hacer 200 anillos en una hora, pero, el guiso, tarda unas seis en completarse. Conlleva paciencia”, señala nuestro entrevistado.

Todo para la elaboración de una joya que entra ya en la historia de los concursos gastronómicos.

El secreto del éxito

“Íbamos a por todas, pero éramos conscientes de que el Mundial era un campeonato complicado. Llevábamos meses viendo el resto de los pinchos y de países que se presentaban y ganar ha sido una gran alegría para nosotros”, añade el autor de la tapa premiada.

Alejandro San José se muestra “muy orgulloso” tras ganar el concurso y pone de relieve la “calidad de las elaboraciones de Valladolid”.

“Hemos visto como, cada año, la semana en la que se celebran los campeonatos Nacional y Mundial de Pinchos en Valladolid viene más gente de fuera. Llegan desde Andalucía, Extremadura… que venga gente de tan lejos pasa por ser un orgullo enorme”, explica.

Sobre cuál es el secreto del éxito, Alejandro San José no duda en afirmar que “el trabajo y la constancia” y añade que “también cocinar con el corazón” y que “el pincho esté muy rico y tenga alma”.

“Vendemos unos 250 pinchos de Milpa Meseta al día. El precio es de 5 euros. De momento, podemos vivir de nuestro negocio. Queremos seguir cocinando con ilusión, mirando al futuro y que a la gente le siga encantando lo que hacemos”, finaliza.