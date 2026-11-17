La familia de Helena Bianco recibe a los asistentes al funeral celebrado en la Catedral de Valladolid, este martes EE

Valladolid despide con el corazón encogido a la cantante Helena Bianco en un multitudinario funeral

A las 18:00 horas de la tarde de este martes, la fachada herreriana de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid ya no era solo piedra. Era un muro de abrigos oscuros, de caras conocidas y de rostros anónimos que se apiñaban en la plaza y en las escalinatas.

Cientos de personas acudían al funeral de Helena Bianco, la cantante que nació en el Barrio España, que hizo bailar a España con Los Mismos y que volvió a conquistar el país al ganar 'La Voz Senior'.

A sus 78 años, un agresivo cáncer neuroendocrino se la llevó el pasado jueves. Hoy, su ciudad le devolvía el homenaje que ella siempre mereció.

El apoyo a la familia

La familia recibió a las multitudes en la puerta. Allí estaban el hermano de la artista, Alberto Vázquez, y su hija Sandra, rodeados de quienes llegaban con el gesto contenido y la mirada baja.

No había flores; la propia familia lo había pedido días atrás, solicitando en su lugar donativos a la fundación que atiende a enfermos de cáncer neuroendocrino. Había, en cambio, abrazos largos, manos apretadas y condolencias dichas en voz baja.

Entre quienes se acercaron figuraron personalidades como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la número uno del PP al Congreso por la provincia, María Pardo, y el diputado popular Eduardo Carazo.

Todos presentaron sus sentidas condolencias a la familia antes de que las puertas se abrieran del todo y el cortejo comenzara a entrar.

Silencio en la nave central

Dentro, la nave central se fue llenando con un silencio espeso. La Catedral, ese espacio que Valladolid reserva para las despedidas que no caben en ningún otro lugar, acogió la misa funeral.

Las voces del coro y el órgano se mezclaban con el recuerdo de otra voz, la de Helena: esa que en los setenta y ochenta llenaba verbenas y televisiones con 'El puente', 'San Bernardino', 'Voy a pintar las paredes con tu nombre' o 'Ata una cinta alrededor del viejo roble'.

Temas que formaron parte de la memoria sentimental de varias generaciones y que, esta tarde, muchos de los presentes tarareaban por dentro.

"Una grandísima vallisoletana"

Carnero, que había anunciado el funeral tras contactos con la familia, el Arzobispado y el deán, había insistido en que toda la ciudad estaba invitada. "Ha sido una grandísima vallisoletana", repitió en los días previos.

Nacida Elena Vázquez Minguela el 6 de enero de 1948, cerca de la iglesia de San Pedro, Helena nunca renunció a su barrio ni a su ciudad.

Incluso cuando la fama la llevó a Madrid y a escenarios de toda España, y más allá —llegó a actuar en Corea del Norte—, siempre volvía. El Ayuntamiento trabaja ya para que una calle de Valladolid lleve su nombre, un reconocimiento que la familia conoce y que materializará el "debido homenaje" que el alcalde había defendido.

Una ceremonia solemne

La ceremonia transcurrió con la solemnidad que el templo impone y con la emoción que el público aportaba. Se escucharon palabras de recuerdo, oraciones y, en algún momento, la evocación de una canción. Fuera, en la plaza, seguían llegando personas.

Algunos habían conocido a Helena en conciertos recientes en la Plaza Mayor; otros la recordaban de la época de Los Mismos; los más jóvenes la descubrieron en 'La Voz Senior', cuando en 2019, con Pablo López como coach, demostró que la voz y la presencia escénica no tienen edad.

"La música me ha ayudado a salir del inicio de una depresión", había confesado. Esa misma música la acompañó hasta el final: apenas días antes de hacerse público el diagnóstico, seguía actuando.

El cáncer, diagnosticado de forma agresiva y resistente, se precipitó con una rapidez que conmocionó al entorno.

El 4 de noviembre ella misma lo había anunciado y cancelado compromisos. Nueve días después, Alberto Vázquez escribía en redes: "Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti". La petición de donativos en lugar de flores se cumplió. En su lugar, Valladolid ofreció presencia.

Juntos, en casa

Cuando la misa terminó y las puertas volvieron a abrirse, la luz de la tarde de noviembre iluminaba las caras. Muchos se detenían unos segundos en la escalinata. Algunos hablaban en voz baja de los conciertos, de la melena rubia, de la energía que Helena desplegaba en el escenario. Otros simplemente se abrazaban.

Helena Bianco deja una discografía, una victoria en 'La Voz Senior', la presidencia de la asociación Pioneros Madrileños del Pop y, sobre todo, el recuerdo de una vallisoletana que nunca dejó de cantar a su ciudad.

Pronto, una calle llevará su nombre. Mientras tanto, esta tarde en la Catedral, cientos de personas le dijeron adiós de la única forma que ella habría entendido: juntos, en su casa, con la emoción a flor de piel y la música sonando todavía en la memoria.

Valladolid la despide. Su voz, como ella misma cantó tantas veces, sigue aquí.