Una de las tartas de ediciones anteriores. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Valladolid busca su mejor tarta con queso del 17 de noviembre al 1 de diciembre con 36 establecimientos participantes

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y la Diputación Provincial, a través de Alimentos de Valladolid, ponen en marcha el V Concurso de Tartas con Queso de Valladolid.

Se trata de una iniciativa que, tras la buena acogida de las ediciones anteriores, vuelve para poner en valor la creatividad de los profesionales de la hostelería y promocionar la calidad y variedad de los quesos elaborados en la provincia.

En esta quinta edición participan 36 establecimientos, 28 de la capital y ocho de la provincia, procedentes de Fresno el Viejo, Mélida de Peñafiel, Simancas, Tordesillas, Valbuena de Duero, Valoria la Buena y Zaratán.

El aumento de la participación de municipios vuelve a poner de manifiesto el interés que despierta el certamen y su capacidad para implicar a la hostelería de todo el territorio.

Todas las tartas participantes están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid. Para sus creaciones, los establecimientos han recurrido a la variedad de productos de las queserías de la provincia, recogidos en la guía “Caminos del Queso”, que reúne 23 referencias

Del 17 al 29 de noviembre, el público podrá acercarse a los establecimientos participantes para degustar sus propuestas. Cada local presenta una única tarta, que puede ser fría o caliente, y establece libremente su precio de venta al público.

Las elaboraciones ofrecen un amplio abanico de posibilidades, desde recetas tradicionales y cremosas hasta propuestas que incorporan quesos ahumados, trufados, azules o curados, combinados con frutas, frutos secos, chocolates y otros ingredientes.

El concurso se desarrollará en dos fases. La primera, de carácter clasificatorio, tendrá lugar entre el 17 y el 29 de noviembre. Durante ese periodo, un jurado itinerante visitará los establecimientos inscritos para degustar y valorar las distintas elaboraciones.

Los criterios de evaluación serán el sabor, la presentación y la originalidad.

El jurado itinerante estará integrado por Ana Isabel Escribano, de La Tahona de Ana (Laguna de Duero); Antonio Blanco Moyano, de Panadería Moyano Escribano (Valdestillas); Celia San Miguel, de Pastelería Delicias (Arrabal de Portillo), y Violetta Hakobyan, de Pastelería La Francesa (Valladolid).

De esta primera fase saldrán seleccionadas las diez tartas que pasarán a la gran final, prevista para el martes 1 de diciembre, a las 11:00 horas, en el edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, donde se decidirán las tres elaboraciones ganadoras de esta edición.

Los tres establecimientos mejor valorados recibirán un trofeo como reconocimiento a sus propuestas.

Como parte de la promoción del certamen, se ha elaborado una guía de participantes en la que se recoge la información de los 36 establecimientos.

En ella se puede consultar una fotografía de cada tarta, el nombre del establecimiento que la presenta y su ubicación, facilitando así al público la posibilidad de localizar los locales y organizar su propia ruta para degustar las diferentes propuestas.

Una nueva oportunidad para descubrir la creatividad de la hostelería vallisoletana y disfrutar de la calidad, riqueza y diversidad de los quesos de la provincia.

Los 36 participantes

La quinta edición reúne propuestas muy variadas, elaboradas con quesos de las diferentes queserías de la provincia. Estas son las 36 creaciones que se podrán degustar del 17 al 29 de noviembre.

En la provincia

Bar Eclipse (Fresno el Viejo): “Queso de Bosque”. Tarta fría de queso Hernández García y pistachos de Carpio (Pistacyl).

Mélida Wines (Mélida de Peñafiel): “Queso Tropical”. Tarta cremosa de queso Gamoneu de Cantagrullas, chantilly, mango y maracuyá.

Los Pinochos (Simancas): “Cheesecake de Benji”. Tarta de queso horneada individualmente para disfrutar de toda su cremosidad.

Gastrobar El Soportal (Tordesillas): “La Mantecosa del Soportal”. Tarta cremosa y suave de mantecoso de Cañarejal, coronada con crujiente del propio queso.

Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Valbuena de Duero): “Bombo Cheese”. Tarta de queso templada tipo coulant, con interior líquido.

Bar El Pilar (Valoria la Buena) “Tarta Qué Trufa!!”. Tarta cremosa de queso trufado y piñones de la zona.

Hospedería Concejo (Valoria la Buena): “De la Dehesa al Concejo”. Semifrío de queso trufado con glaseado de caramelo sobre galleta de queso majuelo, gel de Concejo y miel.

El Patio Bar con Cocina (Zaratán): “Tarta de Queso Mucientes, Pistacho y Chocolate Blanco”. Tarta de queso y pistacho en texturas, con toffee y tejas.

En la capital

5 Gustos: “Cheese Citrus Nut”. Tarta cremosa al horno con gel cítrico, crema de cacahuete y teja.

Café del Norte: “La Tarta del Norte”. Tarta cremosa elaborada con Flor de Esgueva.

Faroles Rock: “Oveja Negra”. Tarta de queso con una selección de quesos de Campoveja y caramelo de cerveza negra.

GastroLAVA: “Tarta Ahumada”. Tarta horneada y cremosa, con marshmallow de guinda, frambuesa liofilizada y roca de caramelo.

Griller Chef: “Blue CheeseCake”. Tarta de queso azul de oveja, base de galleta Lotus y mermelada de frutos rojos.

Jarana: “Tarta de Queso y Pistacho”. Tarta estilo La Viña con cremino de pistacho y queso curado.

La Bambalina: “Pop Corn Caramel”. Tarta de queso con crema de caramelo salado, frosting de queso, palomitas de caramelo y helado de turrón.

La Churrería de Rita: “Hasta el Papel”. Papel crujiente, tarta de queso de Rita con la Cruz del Pobre y base de mantequilla tostada y frutos secos.

La Malquerida: “Tarta Empiñonada”. Tarta de queso con crema de piñones, galleta Lotus y piñones garrapiñados en chocolate.

La Solana: “Tarta Rústica”. Tarta de queso de Cañarejal, de sabor muy intenso.

La Vermutería: “Queso y Vermú”. Tarta de queso ahumado con sirope de vermut.

Moka: “Bely”. Base de bizcocho de mantequilla con arándanos, cremoso de Cañarejal y nata

Real d'a 8: “Gold D. Burrito”. Tarta cremosa de queso de leche de burra ahumado con queso PataMulo.

Restaurante Karibu: “Pollo's Cake”. Tarta de queso cremosa con intenso aroma lácteo de leche de oveja.

Restaurante Niza: “Tatín Queso”. Tarta estilo tatín con manzana reineta y queso semicurado.

Ristorante piPistrello: “Franchuela”. Tarta de queso al horno que combina dos natas y dos quesos.

Restaurante Don Bacalao: “La Reina de los Majuelos”. Tarta de queso al horno con queso fresco de oveja Los Majuelos y caramelo de frutos rojos.

Restaurante La Criolla: “Beso en la Nube». Elaboración que combina una suave y cremosa mezcla de queso mantecoso con esponjosas nubes de colores.

Restaurante Piedras Blancas: “Tarta Semifría”. Tarta de queso semifría con oblea crujiente y gelatina de fresa.

Restaurante Talavera Gastronomía: “Dulce Raíz”. Tarta de receta tradicional elaborada con requesón de Quesos Quevedo.

Restaurante Vables: “Queso que te da Calabazas”. Tarta de queso semicurado de Mucientes con calabaza asada, mermelada, base de galleta y pipas de calabaza.

Salaveinte: “El Queso y el Vino”. Tarta de queso horneada con dos quesos de Valladolid, compota de peras al vino tinto y toffee salado con miso.

SMC Burger: “Cheese Burger Navideña”. Bola de tarta de queso con turrón de Jijona y crumble de almendra.

Taberna del Herrero: “Cuando la Leche sabe a Leche”. Tarta de requesón de Campoveja con chocolate blanco y queso de oveja.

Taberna Señorito Pico Fino: “Romeo y Julieta”. Reinterpretación del clásico postre brasileño de queso y guayaba, con queso azul de oveja Solera Blue.

Tapas y Arepas: “La Fresquita”. Tarta de queso elaborada con huevos, queso crema, vainilla y nata.

Tapería El Escudo de Paraíso: “La Negra del Escudo”. Tarta sin gluten que combina queso de ajo negro Gran Cardenal, sake, nuez pecana y miel de ajo.

Vidingrest: “Cheese Pump”. Tarta cremosa al horno con toques de calabaza, matices salinos y cítricos.