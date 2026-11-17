Concentración por la huelga de los trabajadores ferroviarios en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los trabajadores del sector ferroviario han convocado, este martes 17 de noviembre, una jornada de huelga y se han concentrado en defensa de sus derechos y para reclamar un ferrocarril seguro.

Todo, ante el paro convocado en el Grupo Renfe por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), Semaf, CC.OO., UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, en todo el territorio nacional para este martes 17 de noviembre.

En Valladolid lo han hecho, desde las 12:00 horas, en el Edificio de Usos Múltiples que se ubica en la calle Francesco Scrimieri, muy cerca de la Delegación del Gobierno.

Javier Zapico, presidente del Comité Provincial del Grupo Renfe en Valladolid, ha mostrado, para empezar, sus condolencias a todas las familias que han sufrido en primera persona el trágico accidente ferroviario de Urda.

“Los motivos que nos llevan a convocar esta huelga son las deficiencias que hay en el sector ferroviario a nivel estructural con falta de inversión, de personal y externalizaciones a toda costa y quiero dar pie a que las filtraciones de los audios de los compañeros de Adif son intolerables y dan una desconfianza total sobre el sector ferroviario”, ha señalado Zapico.

“Más plantilla y seguridad”

Javier Zapico ha añadido que los servicios mínimos “son abusivos desde Adif y Renfe”.

Sobre la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, no ha querido entrar a valorarla porque “la política da igual quién esté y el problema es estructural del sector ferroviario”.

“Venga quien venga tiene que haber más empleo, plantilla e internalización de la carga de trabajo y mayor seguridad”, ha apuntado Zapico, afirmando que en Valladolid “tenemos una plantilla grande, pero mucha externalización en talleres y también en Adif”.

“En Castilla y León hay talleres que necesitan más personal y más inversión porque hay talleres que da pena verlos. Y personal con formación. Somos trabajadores totalmente cualificados y formados”, ha añadido.

Desde 1987

El secretario general de CC.OO. de la provincia de Valladolid, Ricardo Correa, ha asegurado que “el problema está desde 1987 y hasta nuestros días” porque “el sector ferroviario ha sido abandonado constantemente” porque “no entraba personal y la carga de trabajo se quedaba”.

“El trabajo no desaparece. El problema fundamental es la inversión y la falta de personal porque los directores, el que venga, será un director por la parte política o la que sea, pero los ferroviarios somos los que llevamos el mantenimiento”, ha añadido el de CC.OO.

Otra de las partes “fundamentales” para él es que “falta mucha formación” porque las “personas que han entrado desde 2009-2010 no conocen el ferrocarril y no han tenido la posibilidad de adquirir la experiencia del resto”.

“No nos centremos en la política. Lo que tendría que hacer es un pacto de gobierno muy grande para que cada gobierno que entre invierta en el ferrocarril. El sector ha reventado y ha dicho basta”, ha finalizado.

Inversión

Por su parte, Javier López Moreno, del Comité de Renfe de Valladolid de UGT, también ha hablado de los problemas por los que pasa el sector y los motivos de la huelga.

“Ha habido una falta de inversión brutal. Todos los gobiernos se han centrado en construir y se ha olvidado el mantenimiento. En la sociedad española, antes el ferrocarril era más residual y ahora es algo prioritario. Hay muchas personas que lo cogen para trabajar”, ha apuntado López Moreno.

Ha incidido también en las “jubilaciones y la pérdida de conocimiento” y “no se ha visto que se necesitaba un buen mantenimiento”, apostando también por un “pacto de estado del ferrocarril que es motivo de orgullo en el país”.

“Tiene que haber una inversión en mantenimiento, en personal y dar una respuesta a la sociedad. Ahora es algo básico. Se ha pedido el mantenimiento y nos vemos con problemas”, ha añadido.

Más personas y trenes

“La multiplicación de personas que cogen el ferrocarril a diario no ha ido ligada a un correcto mantenimiento. El ferrocarril lleva 30 años abandonado. Ahora que es muy importante para el país, hay que invertir y nos quitaríamos muchos problemas de los que tenemos”, ha afirmado Javier López Moreno.

Ha afirmado que si en Renfe, hace 30 años había “una plantilla de 15.000 personas” y había “al día 20 millones de pasajeros, es cierto que la plantilla de Renfe ha subido a las 16.000 pero es que ahora mueves al año 590 millones de personas”.

“La plantilla ha aumentado, pero no lo suficiente por el aumento del número de trenes. No se ha adecuado el mantenimiento. Se han multiplicado los trenes, las vías, los pasajeros, pero no se ha multiplicado el personal, el mantenimiento ni la infraestructura. De ahí viene el problema”, ha añadido.

No se manifiestan “para ganar más dinero”, ha apuntado, sino “por todas las personas que cogen el tren a diario para que vayan mejor y más seguras”.

“Se está dejando de lado mucho tema de mantenimiento. Hay trenes que van con los baños condenados, hay trenes que no van con aire acondicionado… y esto es porque hemos priorizado el vamos a coger más viajeros y trenes. No estamos metiendo personal para dar el servicio bien”, ha finalizado.