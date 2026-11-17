La Policía Nacional salva la vida a un hombre atrapado en un garaje en llamas de Valladolid: hay dos agentes intoxicados

Agentes de la Policía Nacional han rescatado a un hombre que se encontraba atrapado en el interior de un garaje afectado por un incendio en Valladolid.

La rápida actuación de los policías ha permitido localizar y evacuar a esta persona que se encontraba desorientada y sin posibilidad de abandonar por sus propios medios el aparcamiento debido a la intensa acumulación de humo.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:52 horas del pasado 12 de noviembre. Fue entonces cuando una dotación de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que patrullaba por la zona, fue comisionada por la Sala Cimacc 091 para dirigirse a un garaje en el barrio de Covaresa, donde se estaba produciendo una importante salida de humo.

A su llegada, los agentes observaron una gran nube de humo que salía por la puerta del aparcamiento. Al aproximarse al lugar escucharon una voz tenue procedente del interior que pedía auxilio. Se trataba de un hombre que se encontraba completamente desorientado y no conseguía encontrar la salida.

Ante la situación de peligro, los policías se introdujeron en el garaje reduciendo al máximo su altura y prácticamente de rodillas, debido a la enorme concentración de humo negro que impedía por completo la visibilidad. Una vez localizaron al hombre, lo sujetaron por las piernas y consiguieron arrastrarlo hasta el exterior, poniéndolo a salvo.

La víctima presentaba el rostro y la ropa completamente tiznados, dificultades para respirar y problemas para mantenerse en pie. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria y los servicios médicos, tras atenderlo en el lugar, decidieron trasladarlo al Hospital Universitario Río Hortega.

Durante la intervención se incorporaron otras dotaciones de la Policía Nacional, que colaboraron en el desalojo y aseguramiento de la parcela residencial. Numerosos vecinos habían abandonado sus viviendas al percatarse del incendio, mientras que el humo se había extendido también por los portales del edificio a través de los conductos de comunicación con el garaje.

Los policías organizaron la evacuación y mantuvieron a los residentes alejados de la zona afectada, indicando a quienes permanecían en sus domicilios que no abrieran las ventanas.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios acudieron al lugar y consiguieron extinguir el fuego, procediendo posteriormente a ventilar los portales mediante la instalación de equipos de ventilación para eliminar el humo acumulado.

Una vez extinguido el incendio, agentes especializados en la investigación de incendios de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valladolid participaron en las actuaciones técnico-policiales dirigidas a determinar el origen y las circunstancias del suceso.

Dos de los agentes que participaron directamente en el rescate también tuvieron que acudir a un centro hospitalario al presentar síntomas compatibles con la inhalación de humo.

La intervención permitió poner a salvo al hombre que permanecía atrapado y garantizar la seguridad de los vecinos del inmueble.