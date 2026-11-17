El dirigente de Núcleo Nacional Enrique Lemus, en una imagen de archivo Archivo

El dirigente vallisoletano de Núcleo Nacional Enrique Lemus, uno de los fundadores e ideólogos de la organización, y presidente del partido Noviembre Nacional, falleció este martes en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Tenía alrededor de 60 años y, según ha podido confirmar la Agencia EFE, murió este martes a consecuencia de un infarto sufrido el pasado viernes 13 de noviembre, cuando se encontraba en las inmediaciones de los juzgados de la calle Angustias.

Lemus había sido detenido el 6 de noviembre en su domicilio de la calle Recondo de Valladolid, durante una operación policial coordinada por la Comisaría General de Información y dirigida por un juzgado de Gijón.

El dispositivo, que se extendió a siete provincias, se saldó con 14 detenciones de miembros de la cúpula de Núcleo Nacional. Se les investiga por delitos de asociación ilícita, incitación al odio y tenencia de armas.

Días después, una jueza les impuso medidas cautelares: libertad con retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el país y comparecencia semanal en el juzgado.

El dirigente había sido durante años cabeza visible del partido político Democracia Nacional en Valladolid y figuraba como secretario en el acta fundacional de Núcleo Nacional. En febrero de 2026 impulsó la inscripción del partido Noviembre Nacional, del que era presidente.

La cuenta oficial de Núcleo Nacional publicó esta tarde un mensaje de despedida a Lemus en la red social X que posteriormente fue eliminado.