La comisaría de la Policía Nacional en el municipio vallisoletano de Medina del Campo Google Maps

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad este martes por la tarde en la comisaría del municipio vallisoletano de Medina del Campo, situada en la calle Valladolid.

Fuentes de la Policía Nacional informaron a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el hombre entró en las dependencias con un cuchillo, forcejeó con el agente y lo apuñaló en el costado y en una pierna. Fue detenido pocos minutos después.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, señaló que el policía fue trasladado al hospital de Medina del Campo, donde fue operado. Además, aseguró que el agresor se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional.

El alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, se mostró "consternado y muy triste" tras la agresión. "Deseo una pronta y satisfactoria recuperación para el policía y que este tipo de hechos no vuelvan a suceder en nuestra villa", escribió en una publicación en la red social X.

Además, mostró todo su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "y en especial, a la Policía Nacional". "Confío en la justicia", zanjó en su publicación.