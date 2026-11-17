La gran fiesta de la Navidad llega a Vallsur el 20 de noviembre: castillo de luces, espectáculos infantiles y música

Valladolid ya tiene fecha para dar la bienvenida a la Navidad. Vallsur encenderá su iluminación navideña el próximo viernes 20 de noviembre.

Lo hará con un espectáculo familiar, personajes infantiles y una decoración que tendrá un gran castillo como protagonista.

La cita comenzará a las 19:00 horas con una actuación musical pensada para toda la familia.

Cuatro personajes infantiles muy conocidos subirán al escenario para interpretar canciones populares y protagonizar diferentes coreografías. Una propuesta para que pequeños y mayores disfruten juntos del inicio de las fiestas.

El momento más esperado llegará a las 19:45 horas. Será entonces cuando los personajes realicen el encendido oficial de las luces.

Los visitantes podrán descubrir la nueva decoración del centro comercial, diseñada para recrear un ambiente de fantasía. Este año, el gran protagonista será un castillo navideño que se convertirá en uno de los principales atractivos de la temporada.

Pero la Navidad en Vallsur no se quedará solo en el encendido. El centro comercial ha preparado una programación especial para las próximas semanas.

Entre las propuestas destaca un Festival de Magia con tres espectáculos.

El primero tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, a las 18:00 horas, con el ilusionista Jorge Lorenzo. Nano Arranz tomará el relevo el viernes 11 de diciembre.

Un día después, el sábado 12, será el turno de Roberto Lolo. Ambos espectáculos también comenzarán a las 18:00 horas.

Los más pequeños tendrán otras citas especiales durante las fiestas. Podrán conocer a Papá Noel, al Paje Real y a los Reyes Magos. También habrá una fiesta de pre-Nochevieja para despedir el año antes de tiempo.

Una gala musical

La jornada del 20 de noviembre tendrá otro gran atractivo.

La música también será protagonista en Vallsur con la retransmisión en directo de LOS40 Music Awards Santander 2026.

La gala podrá seguirse desde las 20:25 horas en las salas de Cine Yelmo Premium Vallsur, que ofrecerán el evento en pantalla grande y con sonido de cine.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de artistas como Quevedo, Lola Índigo, Ana Mena, Camilo, Manuel Turizo, Carlos Vives, Emilia, Romeo Santos y Prince Royce, entre otros.

Las entradas ya están disponibles en la página web de Cine Yelmo y en las taquillas del propio cine.

De esta forma, Vallsur concentrará en una misma tarde el encendido de sus luces, las actividades para toda la familia y una de las grandes citas musicales del año.