Gonzalo Hermida y la Banda Sinfónica ponen la nota musical a un fin de semana de cultura en Arroyo de la Encomienda

Gonzalo Hermida y la Banda Sinfónica municipal como protagonistas de un fin de semana musical en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Ambas propuestas componen la programación para estos días en la Casa de la Música y el Teatro.

Dentro del ciclo 'Noches en Arroyo', Gonzalo Hermida volverá a los escenarios el viernes 20 de noviembre con un espectáculo renovado, vibrante y cargado de identidad propia.

El artista gaditano traerá 'Bandera Libertad', su último trabajo, con el que realiza una declaración canalla al amor, la libertad y la pasión, donde el pop más fresco se combina con la esencia flamenca que caracteriza el sello de sus conciertos.

Como compositor, Hermida ha firmado éxitos de la música española para artistas como Pastora Soler, Malú, Sergio Dalma o India Martínez, antes de conquistar al público con sus propias canciones.

Destacan temas como La Promesa, sintonía de la serie de TVE, o Quién lo diría, con el que participó en el Benidorm Fest. Su propuesta lo ha situado como una de las voces más reconocibles del momento actual. Las entradas para su concierto en Arroyo ya están disponibles en www.entradas.com.

Por otro lado, el domingo 22 de noviembre, a las 19:00 horas, la Banda Sinfónica celebrará la festividad de Santa Cecilia y la capacidad de la música para emocionar, unir y transportar a otros mundos.

Este concierto extraordinario invitará al público a embarcarse en un sugerente viaje sonoro que se iniciará con un homenaje a la tradición bandística más arraigada, abriendo la velada con compases elegantes y vibrantes del pasodoble Musical Apolo, del maestro Armando Blanquer.

Tras ello, la música sumergirá a los asistentes en las sombras y el misterio con la sobrecogedora The Witches Sabbath y el misticismo literario de Gandalf.

Las entradas están ya disponibles para ser adquiridas en www.culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas, así como los sábados de 10:00 a 14:00 horas.