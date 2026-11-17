Una empresa de Valladolid lanzará 34 satélites para medir las emisiones de CO2: 300 millones y hasta 100 empleos

La capital del Pisuerga se prepara para dar un salto histórico al espacio. En los próximos cinco años, la empresa Valladolid Space Carbon Hub (VSCH) lanzará una constelación de 34 satélites que convertirá a la ciudad en referente global en la medición, verificación y certificación de carbono.

Según informa Ical, el proyecto, que movilizará una inversión de 300 millones de euros hasta 2030, comienza ya a tomar forma: los dos primeros aparatos despegarán en noviembre de 2027 y en el primer trimestre de 2028 desde la base espacial de la Guayana Francesa.

La empresa, con sede en Valladolid, nace de la alianza entre el desarrollador medioambiental Renacer Carbono, la tecnológica local Grasp y la francesa Everimpact.

Su objetivo es claro y ambicioso: ofrecer datos diarios, precisos y verificables sobre emisiones y absorciones de CO2, así como sobre la salud de los bosques, sustituyendo los lentos y costosos métodos actuales basados en tablas precalculadas y grandes equipos humanos.

La tecnología permitirá localizar el origen de la contaminación con una precisión de hasta 30 metros cuadrados e incluso identificar lo que contamina un autobús concreto. Además, distinguirá entre lo que se emite y lo que secuestran los bosques, aportando la credibilidad que hoy falta en el mercado de créditos de carbono.

Empleo y apoyo local

En los dos próximos años la compañía creará entre 70 y 100 empleos altamente cualificados, principalmente ingenieros, que se encargarán del ensamblaje y calibración de los satélites en Valladolid.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero de Iberaval SGR y el apoyo institucional del Ayuntamiento. Parte del talento se buscará en la Universidad de Valladolid para frenar la fuga de cerebros y recuperar profesionales que se marcharon.

Valladolid no solo fabricará y operará los satélites desde un nuevo centro de control y laboratorio de calibración espacial; también será una de las ciudades piloto del mundo monitorizada con 500 sensores terrestres. Junto a otras seis urbes, entre ellas Dijon (Francia), servirá para calibrar las mediciones realizadas desde 500 kilómetros de altura.

Una solución integral

Desde 2026, las administraciones públicas y las empresas de más de 250 trabajadores o 40 millones de facturación están obligadas a registrar su huella de carbono. A partir de 2030 deberán compensarla.

El sistema actual es lento, manual, caro y con elevada tasa de error humano. VSCH propone una solución integral que cubre toda la cadena: observación satelital de alta frecuencia, medición, reporte y verificación mediante algoritmos avanzados, y gestión comercial de la certificación.

La constelación, una vez completa, podrá analizar 22 millones de hectáreas forestales al día. También medirá la absorción de CO2 de cultivos como la viña en sus primeros años −algo que hoy no se cuantifica− y ayudará a prevenir incendios al detectar la humedad y el estado de la vegetación.

Cada satélite incorpora cuatro instrumentos: polarímetro, espectrómetro, sensor hiperespectral y un instrumento específico para la salud de los bosques. Cuentan además con propulsión para prolongar su vida útil y reducir residuos espaciales.

Con esta constelación, Valladolid no solo pondrá en órbita tecnología propia: convertirá datos ambientales en certificados de alta integridad y posicionará a la ciudad como el lugar desde el que se mide, con rigor y a escala planetaria, el verdadero impacto del carbono.