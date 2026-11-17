Irene Carvajal durante su intervención en el acto institucional por el Día Mundial de la Infancia. Ayto Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid reivindica el derecho de los niños a participar en la sociedad con sus sugerencias

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha reivindicado este martes el derecho de los niños a participar en la sociedad y la "obligación" que tienen los adultos de velar por los "entornos seguros y protectores" para los menores, además de proporcionarles una "adecuada educación".

La edil, que ha sustituido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que por problemas de salud no ha podido acudir, ha presidido el Pleno del Consejo Municipal de la Infancia y los actos institucionales conmemorativos por el Día Mundial de la Infancia, que se celebra este próximo 20 de noviembre.

Durante su intervención, Carvajal ha recordado que la educación constituye una cuestión "importantísima para que el día de mañana seáis (los niños y niñas) adultos sanos, no solamente físicamente sino también de manera intelectual".

Para la número 2 del equipo de Gobierno municipal, todo ello contribuye a que los más pequeños se formen como "adultos responsables y justos" y ha incidido en la importancia de recordar el derecho que tienen los más pequeños a "participar en la sociedad y en nuestras ciudades con vuestras decisiones y sugerencias".

Precisamente, ha ensalzado el papel del buzón de sugerencias del Ayuntamiento de Valladolid, sobre el cual ha deseado que tenga "una vida muy activa" para poder recoger las propuestas de los más pequeños para construir una ciudad "que quiera y proteja a su infancia con vuestras propias ideas".

Por otro lado, Carvajal ha destacado la labor de Unicef, que cumple 80 años, en el cuidado de la infancia en todo el mundo, pero "sobre todo en aquellos lugares donde los menores no tienen un desarrollo completo como el que tenéis aquí".

"Hace una labor muy importante, estando allí donde se les necesita y siendo la voz de esos niños que no tienen la suerte que tenéis vosotros aquí en Valladolid", ha insistido.

En los actos han participado menores de diferentes centros de primaria de la ciudad del Pisuerga como el CEIP Gonzalo de Córdoba, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP San Fernando y el CEIP Zorrilla, así como estudiantes de secundaria de Maristas La Inmaculada, Juan de Juni, Centro Cultural y Nuestra Señora de la Consolación-Agustinas.

Además de los pequeños y la primera teniente de alcalde, también han estado presentes miembros de la Corporación Municipal, la presidenta de Unicef Castilla y León, María Eugenia García, y representantes del ámbito educativo y sindical.

También se ha procedido a la lectura de un manifiesto, al que se ha adherido la Corporación Municipal para reafirmar su compromiso con todos los menores y adolescentes de la ciudad, que tengan sus derechos garantizados y se les reconoce que no es únicamente una obligación legal y ética, sino también una "inversión imprescindible para el progreso y bienestar" de la sociedad.

Carvajal ha recordado que el Ayuntamiento de Valladolid ostenta el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' y que en estos momentos se encuentra desarrollando su IV Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028, que marca las actuaciones que se desarrollan a lo largo del año en esta materia por parte de las áreas municipales.