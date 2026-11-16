Valladolid reconoce el liderazgo femenino en innovación, ciencia y tecnología con los UUPrize 2026

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario de la XI edición de los UUPrize 2026, unos galardones internacionales que otorga WStartup Community para reconocer el talento, el liderazgo y la capacidad innovadora de las mujeres que impulsan la transformación tecnológica, empresarial y social desde diferentes ámbitos.

Es la primera vez que estos premios se han entregado en Valladolid, según ha destacado la fundadora de los galardones, consejera independiente y presidenta, Teresa Alarcos, quien, además, es oriunda de la ciudad del Pisuerga.

La gala en Valladolid nace de la vocación de unir los ecosistemas de Madrid y la ciudad del Pisuerga, dentro de la iniciativa Valladolid Now, impulsada por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Ideva), cuyo presidente, Fernando Rubio, ha participado en el acto junto a la concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo.

Según ha destacado Alarcos, los premios pretenden "ir más allá del reconocimiento" y buscan "generar conexiones, abrir oportunidades y contribuir a que más mujeres lideren el futuro para crear valor en la sociedad".

Paralelamente, este año se han propuesto "tender puentes entre Madrid y Valladolid" para "fortalecer el ecosistema emprendedor y multiplicar su impacto".

15 reconocimientos

En total se han entregado 15 galardones que reconocen la trayectoria y proyectos vinculados a ámbitos estratégicos como la computación cuántica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud digital, la ciberseguridad y la defensa, las neurociencias, la movilidad sostenible, la educación, el deporte y la comunicación innovadora.

Antes de todo ello, Alarcos ha moderado una mesa bajo el título 'Los retos de las empresas. Instituciones y empresas en ciberseguridad', en la que han participado la responsable de Desarrollo de Negocio en Quantum Technologies - Tecnalia, Irene López de Vallejo, la CEO & Co-Founder de Forensic&Security, Pilar Villa, y la head of IA de Horse Powertrain, Noelia González.

Las tres ponentes han coincidido en la idea de desarrollar "más normativa" en la lucha contra la ciberdelincuencia y en la necesidad de desarrollar tecnológicamente a las empresas para hacer frente a este nuevo escenario.

Los 15 premios han recaído en:

- Abigail Gerónimo, cofundadora y CEO de Molle Code, por su trabajo en IA y sostenibilidad.

- Carlota Escolano, fundadora de Alertia Intelligence, especializada en inteligencia de riesgos y protección.

- Cora Vinagre Sendino, vinculada al desarrollo de iniciativas de computación cuántica y tecnologías de alto rendimiento en Fujitsu.

- Dan He, fundadora de Forethought (Shanghái) Medical Technology, por sus soluciones digitales para la detección y el tratamiento de la escoliosis juvenil.

- Romina Mitarotonda, cofundadora y responsable científica de Odycell Nanotherapies, por su trabajo en terapias celulares y génicas.

- Elena Martín Guerra, cofundadora y directora científica de Sociograph, por la aplicación de la neurociencia y la investigación científica a la actividad empresarial.

- Irene López de Vallejo, responsable de Desarrollo de Negocio de Quantum Technologies de Tecnalia.

- María Barrié, directora digital y de innovación abierta en L'Oréal.

- María Parga, cofundadora de Ways Journeys y The Muxic Exchange.

- Marjorie Hernández, cofundadora de Lukso y fundadora de The Dematerialised.

- María Elena Martínez Casanova, fundadora de Logodilo.

- Sandra Golpe, periodista, directora y presentadora de Antena 3.

- Teresa Rioné Llano, exatleta olímpica y plusmarquista española de 100 y 200 metros lisos.

- Uliana Torkunova, fundadora y CEO de LetMeCharge, LetMePark y Fluent Mobility.

- Youssouf Traore, inversor y emprendedor especializado en tecnologías profundas, computación cuántica e inteligencia artificial.

Por otro lado, Jaime Domínguez Abascal, presidente de la Real Academia de Ingeniería, y el Ayuntamiento de Valladolid han recibido el reconocimiento honorífico UUPrize 2026 por su apoyo al liderazgo emprendedor innovador femenino al acoger esta edición.