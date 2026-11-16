Los Bomberos de la Diputación de Valladolid trabajan en la extinción del incendio en una vivienda del municipio vallisoletano de Mucientes Bomberos de la Diputación de Valladolid

Trasladan al hospital a una joven de 25 años tras un incendio en una vivienda de Mucientes

Una joven de unos 25 años fue trasladada este domingo por la noche al Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de resultar indispuesta a causa de un incendio declarado en la planta superior de una vivienda de la calle Mayor del municipio vallisoletano de Mucientes.

El aviso del fuego se recibió en el 112 de Castilla y León a las 22:34 horas. Según la información inicial, las llamas se habían originado en la parte alta del inmueble y, en un primer momento, no se tenía constancia de heridos.

De inmediato se alertó a la Guardia Civil de Valladolid y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que acudieron al lugar para extinguir el incendio y asegurar la zona.

La vivienda incendiada en el municipio vallisoletano de Mucientes Bomberos de la Diputación de Valladolid

Más tarde, la propia Guardia Civil comunicó que era necesaria asistencia médica para una mujer de unos 25 años que se encontraba mareada e indispuesta.

Ante esta novedad se activó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. La paciente fue finalmente evacuada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para su valoración y atención.