A prisión con 33 antecedentes: detenido cuatro veces en menos de 20 días por robar en bares y comercios de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre con 33 antecedentes policiales tras arrestarlo por cuarta vez en menos de veinte días como presunto autor de robos con fuerza en comercios de la ciudad.

Tras este último arresto, ocurrido la tarde del 11 de noviembre, los agentes le atribuyen un total de once robos en establecimientos de la capital, motivo por el cual el juez ha ordenado su ingreso inmediato en prisión.

En esta ocasión se le imputan dos robos cometidos los días 7 y 10 de noviembre.

El primero ocurrió en un bar de Valladolid cuyo responsable denunció que alguien había forzado la verja de entrada y, tras revolver el local, se llevó unos 1.850 euros en efectivo de la caja registradora, del bote de propinas y del premio de un torneo de futbolín que se estaba celebrando allí.

Tres días más tarde, en la madrugada del 10 de noviembre, se produjo el segundo robo en una panadería, donde forzó la entrada para llevarse alrededor de 200 euros en monedas del cajetín de la registradora.

La investigación permitió identificar al sospechoso, un delincuente habitual muy conocido por la policía en la ciudad.

Finalmente, una patrulla uniformada lo detuvo el 11 de noviembre cerca de su domicilio.

Tras pasar por comisaría para tramitar las diligencias, el hombre fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.