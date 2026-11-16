Un preso agrede a otro interno, intenta prender fuego a su celda y arranca una ventana en la cárcel de Valladolid

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado que un interno multirreincidente, con una larga trayectoria en primer grado, ha encadenado desde el mediodía de ayer domingo, 15 de noviembre, tres “incidentes graves” en el Centro Penitenciario de Valladolid (Villanubla).

El sindicato apunta que agredió a otro interno, intentó prender fuego a su celda y causó destrozos en el departamento de aislamiento, antes de ser trasladado al hospital.

Fue este domingo, 15 de noviembre, cuando el interno agredió a otro destinado en el office del módulo, y fue conducido al módulo 7, al departamento de aislamiento, donde intentó prender fuego a la celda y rompió un radiador, lo que inundó la celda y dejó sin calefacción a los internos de esa planta.

Tras este incidente, se le cambió de ala y ya en la nueva celda arrancó una ventana, provocó un nuevo altercado y se tragó varios mecheros por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

“Sobran 60 internos”

Desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) aseguran que el cierre del módulo 1 por obras ha obligado a repartir a sus internos entre el resto de módulos, que “están al límite”.

“El módulo 3, que alojaba entre 45 y 49 internos, tiene hoy 66. Los funcionarios del centro calculan que sobran entre 60 y 70 internos, y deberían salir ya”, apuntan desde el sindicato.

Añaden que a la “sobreocupación se suma el perfil” ya que en la cárcel de Villanubla “permanecen internos con largas trayectorias de primer grado para los que el centro no está preparado”.

Para Tu Abandono Me Puede Matar lo ocurrido este domingo “lo que demuestra es que un solo interno de este perfil bastó para dejar uno agredido, una celda inundada y una planta sin calefacción en un centro que ya trabaja por encima de su capacidad”.