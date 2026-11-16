El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entrega el el Premio de Honor como Referente en Automoción y Movilidad a José Vicente de los Mozos. Comunicación JCyL.

Mañueco pide dejar la "política ineficaz" ante el clúster de la automoción y reconoce a De los Mozos como "ejemplo a seguir"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha abogado este lunes en Valladolid por "dejar a un lado la política ineficaz" ante los representantes del Clúster de la Automoción y la Movilidad de Castilla y León ― FaCyL, advirtiendo de que "no nos lo podemos permitir" y garantizando "todo el apoyo" del Ejecutivo autonómico para afrontar los grandes retos de esta industria.

Durante la clausura de la IV Gala de la Automoción y la Movilidad de Castilla y León, celebrada en la Feria de Valladolid, el jefe del Gobierno regional elogió el esfuerzo, el dinamismo y el talento de un sector clave para la Comunidad, asegurando que la Administración autonómica ha estado siempre a su lado y seguirá "remando juntos" en el futuro.

Fernández Mañueco subrayó que la automoción necesita una postura firme en favor de su competitividad, la viabilidad de los proyectos, la inversión y el mantenimiento del empleo.

En este sentido, comprometió la continuidad de las políticas de respaldo empresarial y el impulso de normativas que permitan competir dentro de la realidad del mercado que bien conocen las compañías, defendiendo que esa misma sintonía institucional debería darse también en el conjunto de España.

Reconocimiento a De los Mozos

Durante su intervención, el presidente de la Junta repasó la trayectoria del clúster FaCyL y el peso industrial de Valladolid y Castilla y León, deteniéndose especialmente en la figura del vallisoletano José Vicente de los Mozos, distinguido con el Premio de Honor como Referente en Automoción y Movilidad.

Mañueco agradeció al actual presidente de Ifema haber dado "el do de pecho" siempre que se le ha necesitado por voluntad y vocación, calificándolo como un "ejemplo a seguir" y parte indeleble de lo mejor que ofrece la tierra.

En esta cuarta edición de los galardones de FaCyL también fueron reconocidos Félix Cerezo, jefe de la Sección de Motor del diario El Mundo, con el Premio al Comunicador de Referencia; Antolin, como Mejor Proyecto en el Área de Sostenibilidad.

Por su parte, Michelin Valladolid se alzó con el Premio al Mejor Proyecto en el Área de Transformación Digital; Horse Powertrain, distinguida por el Mejor Proyecto Innovador en el Área de Movilidad; y los ingenieros de telecomunicaciones Adrián Mazaira y Diego García, galardonados con el Premio Talento Joven.