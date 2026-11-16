El Centro del Vino en Monasterio las Catalinas de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El futuro Centro de la Cultura del Vino de Valladolid recibe la mayor ayuda del Programa 2% Cultural con 4,22 millones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid que se ha celebrado este lunes, 16 de noviembre, ha aprobado la aceptación expresa de una ayuda de 4.220.093,95 euros en el marco del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una ayuda destinada a cofinanciar la segunda fase de rehabilitación del Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena, que el Ayuntamiento de Valladolid está convirtiendo en el Centro de la Cultura del Vino.

La subvención, la mayor de todas las concedidas en esta edición en el conjunto de España, de acuerdo con una de las más altas valoraciones técnicas de los proyectos presentados. Cubrirá el 50% del presupuesto de esta fase que asciende a 8.440.187,91 euros.

El resto será aportado por el Ayuntamiento de Valladolid en los próximos ejercicios. De esta manera, la ciudad da un “nuevo paso en una intervención que une la recuperación de un edificio histórico con la creación de un equipamiento cultural vinculado a uno de los principales elementos de su identidad”.

Programa 2% Cultural

Esta ayuda está enmarcada en la convocatoria de 2025 del Programa 2% Cultural que está dirigida a financiar actuaciones de conservación o enriquecimiento de bienes de inmuebles del Patrimonio Histórico Español.

El procedimiento se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva y contempla la evaluación de las solicitudes por una Comisión de Valoración, así como la propuesta de las actuaciones con mejor puntuación por parte de la Comisión Mixta.

En este proceso, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Valladolid ha sido seleccionado provisionalmente, con una puntuación de 92,66 sobre un máximo de 100 puntos.

La resolución provisional del Ministerio, publicada el pasado 3 de noviembre, establece para esta intervención una financiación de 4.220.093,95 euros.

La actuación permitirá continuar con la recuperación del Monasterio de Santa Catalina y dotarlo de un nuevo uso dentro del Plan Director municipal para este espacio, incorporándolo a la oferta turística de Valladolid.

Su puesta en marcha contribuirá a ampliar los recursos de la ciudad y a reforzar la conexión entre patrimonio, cultura vitivinícola y actividad turística, permitiendo mejorar el conocimiento de un complejo edificatorio característico de la historia de la ciudad y hasta ahora desconocido para la inmensa mayoría de vecinos.

El futuro Centro de la Cultura del Vino representa también una oportunidad para proyectar la personalidad de Valladolid y fortalecer la Marca Valladolid.

Acciones y nueva fase

En el nuevo proyecto se contemplan espacios dedicados a la venta, degustación y presentación de productos enogastronómicos, un espacio de formación, que incluye aulas para catas, talleres, una sala polivalente y una mediateca. Además, una parte principal de la rehabilitación se centra en el claustro y patio central.

Dardo a Puente y Redondo

“El Centro de la Cultura del Vino en Catalinas recibirá la mayor ayuda, dentro del Programa de 2% Cultural para acometer la segunda fase de este gran proyecto para la ciudad de Valladolid”, ha señalado Blanca Jiménez.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que el del Centro de la Cultura del Vino es “el proyecto mejor valorado desde el punto de vista técnico y el que recibe la mayor cuantía”.

Todo en una fase para la que “se emplearán 8,4 millones de los que el 50% llegará de esta ayuda del 2% Cultura”.

Blanca Jiménez ha añadido que la actuación “va a permitir continuar con la recuperación del Monasterio de Santa Catalina” y “llevar a cabo nuevas acciones dentro del proyecto” para que el centro “sea uno de los espacios más importantes para entender la cultura del vino”.

Todo, con “una de las recuperaciones más importantes, desde el punto de vista patrimonial en la ciudad de Valladolid en los próximos años”.

La concejala ha añadido, a través de sus redes sociales, que “la paciencia todo lo alcanza” y que “el trabajo bien hecho tiene su recompensa” tras estar rematando el proyecto de Catalinas Centro de la Cultura del Vino su primera fase y conseguir esta “mejor valoración” en el Programa 2% Cultural.

Ha recalcado que el proyecto es “el de este equipo de gobierno de Jesús Julio Carnero” que ha obtenido esos 92,66 puntos sobre 100 en la valoración, el “mejor de España” con esa cuantía de 4,22 millones.

“Cuando, en la anterior convocatoria, rechazaron el proyecto por su ‘baja calidad técnica’, el exalcalde y sus hooligans en el Ayuntamiento de Valladolid disfrutaron mucho de ver como la ciudad perdía una buena oportunidad sin decir algo importante: que el proyecto rechazado era el suyo, el de Puente como alcalde y Redondo como concejala”, ha apuntado Jiménez.

Todo acordándose del anterior alcalde de la ciudad y la que era, por aquel entonces, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid.

“Era un proyecto que dejaron hecho y que presentamos nada más tomar posesión, dado que no existía margen temporal para hacer uno nuevo. Hoy no dicen nada porque, en el fondo, Valladolid les importa muy poco”, ha apuntado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid.

En su publicación a través de X, Blanca Jiménez ha añadido que “este éxito es colectivo como todo lo que brilla en la ciudad”, ensalzando el trabajo de los técnicos de Turismo, Urbanismo y los “excelentes” profesionales con los que cuenta un proyecto que “ahora asegura su continuidad”.

“Da a Valladolid una oportunidad única para dotarnos del mejor Centro de la Cultura del Vino de España. No es magia, es trabajo. Seguimos”, ha finalizado.