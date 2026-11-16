Foto de los galardonados en el concurso Tapas X Comarcas de Valladolid. Hostelería de Valladolid.

De un Ferrero de lechazo a un hornazo de perdiz roja: Buena Brasa vence en el Concurso Tapas X Comarcas de Valladolid

El restaurante Buena Brasa, ubicado en la carretera de Zaratán, se ha proclamado vencedor este lunes, 16 de noviembre, de la gran final de la cuarta edición del concurso Tapas X Comarcas 2026 gracias a su propuesta 'Buenabrasa Rocher', un ferrero de lechazo, setas y frutos secos.

El certamen, impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid junto a la Diputación Provincial a través de la marca Alimentos de Valladolid, se ha celebrado en el Edificio Q-BO, donde los seis establecimientos finalistas cocinaron sus creaciones en directo ante el público y el jurado bajo la conducción de Jonatan Garrote.

El podio de esta edición lo han completado dos propuestas ligadas al territorio vallisoletano.

El segundo premio ha recaído en el restaurante Castilla Termal Hotel Monasterio de Valbuena, de Valbuena de Duero, con su elaboración 'Perdigornazo', un hornazo tradicional castellano de perdiz roja.

Mientras que el tercer puesto ha sido para El Torno, de Medina de Rioseco, por su creación 'Sueño de Torozos', elaborada a base de focaccia de bellota, lengua guisada y curada, crema de setas del monte y perfume de los Montes Torozos.

Jurado con estrella Michelin

El jurado encargado de evaluar las seis tapas finalistas estuvo integrado por el chef del restaurante Trigo, Víctor Martín—con una estrella Michelin y dos Soles Repsol—, el cocinero de Jiapan, Jiale Pan—reciente vencedor del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y del certamen regional—, el chef de Las Kubar Bar con Cocina, David Miranda, y el director del Área de Castilla y León de Makro, Francisco Javier García.

El acto contó además con el respaldo institucional del diputado provincial Roberto Migallón, el presidente de los hosteleros vallisoletanos, Jaime Fernández, y el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes, junto a representantes de Coca-Cola y EsRadio Castilla y León.

Los tres primeros clasificados de la gran final han recibido su correspondiente trofeo acreditativo y cheques regalo por valor de 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente, aportados por Makro y Alimentos de Valladolid para la adquisición de productos, sumándose así a los galardones entregados en las dos fases previas del campeonato.

El listado completo de los establecimientos participantes y los detalles de sus elaboraciones pueden consultarse en la web visitavalladolid.com.