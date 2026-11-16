Denuncian un brote de sarna con diez afectados y plagas de ratas y cucarachas en un centro de menores de Valladolid

Alarma sanitaria y malestar entre la plantilla del Área de Socialización del Centro de Menores Zambrana de Valladolid, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes graves deficiencias en las medidas de prevención y control ante un brote de sarna (escabiosis) cuyos primeros casos se remontan al pasado mes de julio y que, según los datos trasladados por los trabajadores, suma ya diez afectados entre personal laboral y usuarios, con algún episodio de reinfección incluido.

Desde el sindicato critican que la respuesta de la dirección ha sido tardía e insuficiente —reprochando que esperar cuatro meses convierte un caso aislado controlable en un brote preocupante— y aseguran que el protocolo preventivo no se ha aplicado con la rapidez ni la claridad necesarias.

Aunque se han repartido guantes, empleado desinfectantes de uso doméstico, lavado determinados textiles a 65 grados y cerrado algunas zonas comunes, los empleados advierten de que no se están tratando elementos compartidos, sillas de despacho ni vestíbulos.

De hecho, varios profesionales han optado por cubrir sillas con plásticos por iniciativa propia ante la falta de pautas concretas:

"Es inadmisible que sean los propios trabajadores quienes tengan que improvisar medidas de protección frente a una enfermedad contagiosa", censura CSIF, recordando el nerviosismo de la plantilla ante el riesgo de trasladar el contagio a sus propios hogares.

"Cucarachas y roedores"

A este brote se suman, según la organización sindical, años de advertencias por problemas higiénico-sanitarios sin una solución eficaz, con la presencia recurrente de cucarachas, hormigas, ratas y otros animales en las instalaciones.

Según los testimonios recopilados por CSIF, en ocasiones se ha llegado a justificar la aparición de insectos ante los empleados con respuestas como "esto es normal, vivimos en el campo".

Aunque el sindicato aclara que no establece una relación causal directa entre ambas situaciones, sostiene que evidencian la urgencia de revisar la higiene, el mantenimiento y la prevención del recinto.

Tras recordar que la Administración autonómica está obligada a garantizar la seguridad y salud de su personal conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, delegados de CSIF trasladaron estas quejas en una reunión con la dirección del centro, donde exigieron una actuación urgente que pasa por revisar el protocolo frente a la sarna, lograr una intervención efectiva del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y facilitar instrucciones claras y por escrito a toda la plantilla.

Asimismo, el sindicato reclamó un seguimiento exhaustivo de los casos y contactos, la limpieza y el tratamiento adecuados de todos los espacios y textiles compartidos y una revisión integral de las condiciones higiénico-sanitarias del recinto.

El sindicato advierte de que impulsará cuantas actuaciones resulten necesarias para proteger la salud de los empleados públicos que trabajan en contacto directo con los menores en este recinto vallisoletano.