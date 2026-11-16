El Ayuntamiento aprueba actuaciones urbanísticas para crear 171 viviendas en distintos puntos de Valladolid

Imagen de los terrenos de los Cuarteles de Caballería. Fotografías: Ayuntamiento de Valladolid.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en la mañana de este lunes 16 de noviembre, varios asuntos urbanísticos relacionados con la creación y adecuación de 171 viviendas en Valladolid.

Entre ellos figuran la licencia para la rehabilitación de cuatro edificios destinados a 108 viviendas de protección pública en el paseo de Arco de Ladrillo.

La aprobación inicial del proyecto de urbanización del área de planeamiento previo ‘Buenos Aires’ y varias licencias para la reforma de edificios residenciales, además de la transformación de locales comerciales en viviendas y estudios.

108 viviendas protegidas

Uno de estos asuntos abordados en la junta de gobierno es el que corresponde a la concesión de licencia de obras para el proyecto básico de rehabilitación de cuatro edificios situados en el Paseo del Arco de Ladrillo, pertenecientes al antiguo Cuartel de Caballería ‘Conde Ansúrez’.

Los inmuebles, que corresponden a los antiguos pabellones de los escuadrones y cuya construcción finalizó en 1902, albergarán 108 viviendas de protección pública, distribuidas a razón de 27 por edificio. Cada uno contará con una vivienda adaptada para personas con discapacidad.

El proyecto contempla viviendas de uno, dos y tres dormitorios, estas últimas en modalidad dúplex, además de 112 trasteros y un patio comunitario entre las dos parcelas en las que se distribuyen los edificios.

Este espacio incluirá zonas ajardinadas, accesos, espacios para bicicletas y carritos de bebé, cuarto de instalaciones y áreas de juegos infantiles.

La intervención plantea una reestructuración de los inmuebles que mantendrá los muros interiores y exteriores de fábrica de ladrillo y el forjado intermedio, mientras que se sustituirán el forjado bajo cubierta, la estructura de cubierta y la escalera, además de modificarse la cota actual de la planta baja.

El presupuesto de ejecución material asciende a 8.358.383 euros.

El área Buenos Aires

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del Área de Planeamiento Previo SE.APP 22.01 ‘Buenos Aires’, una actuación vinculada a la puesta en uso de dos bloques de viviendas actualmente abandonados y que presentan problemas recurrentes de ocupación.

La intervención permitirá poner en el mercado en torno a 40 viviendas y contempla la creación de un espacio público peatonal, que también tendrá la función de facilitar el acceso y las maniobras de los vehículos de emergencia.

El proyecto incluye asimismo un espacio libre público destinado a jardín y la finalización de las aceras en los linderos sur y este, con conexión con la acera existente en la calle del Páramo de San Isidro y con el camino de la Fuente Amarga.

El presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización asciende a 121.290 euros, con un plazo de ejecución previsto de diez meses.

Reformas y transformación

El resto de los asuntos aprobados comprende distintas licencias urbanísticas para la reforma y ampliación de edificios residenciales y la modificación de complejos inmobiliarios mediante el cambio de uso de locales comerciales.

En la calle San Antonio de Padua número 3 se ha concedido licencia para la reforma y ampliación de un edificio de viviendas, con la incorporación de una nueva planta y un ascensor. La modificación del complejo inmobiliario permitirá pasar de dos locales comerciales y cuatro viviendas a un total de nueve viviendas.

En la calle San José número 12 se ha concedido licencia para transformar un local comercial sin uso, situado en la planta baja de un edificio residencial, en dos viviendas.

En la calle Prado de la Magdalena número 4 se ha autorizado la conversión de dos locales comerciales en un apartamento de 40,30 m2 construidos.

Por su parte, en la calle Gregorio Fernández número 6 se ha aprobado la modificación de la licencia urbanística para transformar un local de 277,85 m2 construidos en siete estudios, todos ellos con acceso desde la vía pública.

Asimismo, en la calle Manuel Azaña número 30 se ha concedido licencia para convertir tres locales comerciales en tres viviendas, con acceso directo desde la vía pública.

Finalmente, se ha concedido licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina en la parcela 33 del Área de Ordenación Específica 29 El Pinarillo.

En conjunto, estas seis actuaciones representan 23 viviendas y estudios.