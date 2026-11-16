Ana Redondo pide meter la papeleta del PSOE en la urna "sin tachar" el 29-N: "El bolígrafo no lo necesitas para nada"

En plena polémica por las papeletas del PSOE en Valladolid, la ministra de Igualdad y nueva número uno al Congreso de facto tras la renuncia de Óscar Puente, Ana Redondo, ha lanzado este lunes en Valladolid un mensaje directo y reiterado a los electores de cara al 29 de noviembre.

"Es importante que no vayas a votar con bolígrafo. El bolígrafo no lo necesitas para nada. Coge la papeleta del Partido Socialista, como siempre has hecho, mételo en el sobre y vota", ha insistido.

Y ha remachado: "No hay nada más que hacer que coger la papeleta, sin tachar, sin bolígrafo, sin nada, meterla en el sobre, como siempre se ha hecho, y votar al PSOE".

El aviso llega en pleno debate sobre las papeletas del PSOE por Valladolid tras la renuncia de Óscar Puente. El exministro de Transportes dimitió el 3 de noviembre, después del accidente ferroviario de Urda, y renunció a encabezar la lista cuando las candidaturas ya habían sido proclamadas.

Por eso su nombre sigue figurando en las papeletas. La Junta Electoral Provincial de Valladolid llegó a considerar válidas las papeletas en las que se tachara su nombre, pero la Junta Electoral Central ha corregido ese criterio y ha declarado nulos esos votos, al entender que tachar un nombre altera la papeleta.

Redondo ha reconocido la confusión generada por las declaraciones contradictorias y ha querido dejar el mensaje claro. "Lo importante es que se coja la papeleta del PSOE y se meta en el sobre. No se necesita bolígrafo", ha afirmado.

También ha subrayado que "ningún voto que vaya dirigido al progreso y al Partido Socialista se puede quedar en el tintero o ser anulado".

"No se puede sorber y soplar"

Redondo se ha pronunciado acerca de la llegada de inmigrantes a El Hierro, con más de 3.000 personas en tres días, y ha defendido una gestión basada en los derechos humanos y en la ordenación legal de las llegadas.

"Entendemos que la migración es un reto y ese reto es importante que lo sepamos gestionar", ha afirmado.

Y ha asegurado que "en España siempre lo hemos gestionado con el respeto a los derechos humanos, porque las personas que llegan huyendo de situaciones terribles, de guerras, de violencia, de imposibilidad de proyectar su futuro, por lo tanto son personas muy vulnerables".

Redondo ha insistido en que "la regularización de esas llegadas es importante para garantizar la convivencia" y ha vinculado las llegadas con el recorte a la cooperación al desarrollo.

"En muchos de los países de origen han dejado de generalizarse los programas y los proyectos de ayuda al desarrollo. Trump ha cercenado completamente los proyectos de ayuda al desarrollo", ha apuntado.

Y ha advertido que "si cercenamos la ayuda al desarrollo estamos incentivando una llegada importante de migrantes". Además, ha criticado a Vox. "No se puede sorber y soplar, como hace Vox. No se puede criminalizar a los migrantes, pero también cerrar toda posibilidad de que esos países se desarrollen", ha apuntado.

"Quieren devolvernos a casa"

Sobre la posibilidad de que el PP suprima el Ministerio de Igualdad si llega al Gobierno, tras anunciar Alberto Núñez Feijóo que lo fusionaría con otros departamentos, Redondo ha sido contundente.

"Esa es la alternativa. La alternativa no es construir nada. La alternativa no es construir igualdad. La alternativa es cerrar el ministerio", ha señalado.

Y ha apelado especialmente a las mujeres.

"Su propuesta no puede ser acabar con todos nuestros derechos, no puede ser devolvernos a casa, no puede ser que todos los avances se conviertan en todos los retrocesos que pretende Vox con quienes están gobernando y con quienes pretenden gobernar", ha afirmado.

La ministra de Igualdad ha señalado, además, que "Vox lo que pretende con el Partido Popular es devolvernos a casa". "No lo vamos a consentir", ha asegurado.

La violencia "no tiene cabida"

Redondo se ha pronunciado también acerca del ataque contra el Partido Popular en el municipio guipuzcoano de Hernani y ha condenado de forma rotunda cualquier tipo de violencia.

"Cualquier violencia es condenable. Por supuesto, la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática. Yo defiendo lo mismo que para mí, defiendo lo mismo para el resto de candidatos de todas las candidaturas. Esa es la democracia", ha afirmado.

Redondo ha ampliado la reflexión. "La grandeza de la democracia es que cabemos todos con las discrepancias y las diferencias electorales y de opinión. Por lo tanto, la violencia hay que condenarla siempre, la violencia hay que extraerla de la convivencia", ha señalado.

La ministra de Igualdad ha advertido también del papel de los discursos.

"No podemos generar más violencia con nuestros discursos, con nuestros insultos, con nuestras formas de estar en política, porque cuando generamos violencia, rechazo y confrontación, la gente a veces interpreta que todo vale, y no todo vale", ha señalado.

Su condena final ha sido "radical y absoluta a quienes han vulnerado la convivencia pacífica".

Una "involución al cubo"

Después de mantener una reunión con asociaciones LGTBI+ en Valladolid, Redondo ha situado la cita del 29 de noviembre como "un punto de inflexión" para los derechos del colectivo.

"El 29 de noviembre los colectivos LGTBI se juegan mucho. Se juega el avance en derechos, seguir avanzando en derechos, seguir avanzando con esa ley de matrimonio igualitario, con las leyes de derechos de las personas LGTBI trans, o la involución que suponen el Partido Popular y la extrema derecha", ha dicho.

Y ha denunciado una "involución al cubo" en la Junta de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Valladolid, donde gobiernan en coalición PP y Vox, que se replicaría, a su juicio, si ambas formaciones acceden al Gobierno de España tras los comicios del próximo 29 de noviembre.

La ministra de Igualdad ha recordado que Castilla y León "es la única comunidad autónoma que no tiene una ley propia, una ley de las personas y para los derechos de las personas LGTBI+" y ha atribuido esa situación a que "la extrema derecha y la derecha extrema gobiernan en la Junta".

Redondo ha reivindicado los "avances" logrados por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia y el reconocimiento europeo.

"Según todas las indicaciones en la Unión Europea, España es el país número uno, según el índice 'Rainbow Map'. Somos el número uno. Queremos seguir siéndolo", ha apuntado.

Frente a lo que ha calificado de amenaza de "volver al armario" y a "tiempos oscuros" si PP y Vox acceden al Ejecutivo, ha cerrado con un mensaje claro. "Nos gusta la España a color. Nos gusta la España arcoíris", ha zanjado.