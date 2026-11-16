El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su entrevista en el programa Espejo Público, este lunes Espejo Público

El alcalde de Valladolid cree que Óscar Puente está "esperando acontecimientos" y le reta a presentarse: "Que venga"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aprovechado este lunes una entrevista en el programa Espejo Público para lanzar un mensaje directo y sin ambages a su predecesor en el cargo y exministro de Transportes, Óscar Puente.

Con un tono firme y cargado de reproches, el regidor popular ha dejado claro que no solo no teme un posible regreso de Puente a la política local, sino que lo desea abiertamente, y se ha mostrado convencido de que el exministro "está esperando acontecimientos" tras su dimisión.

"Yo le estoy esperando. A mí me encantaría que volviera a presentarse y que los ciudadanos de Valladolid decidan… Pero yo le estoy esperando", ha afirmado Carnero, que ha denunciado que Puente "se dedicó más a Twitter que a la gestión" durante su etapa al frente del Ministerio.

Y ha cerrado el reto con contundencia: "Estoy convencido de que no se atreverá, pero ahí queda el reto: que venga, que le esperamos".

"No se va a quedar quieto"

El alcalde no se ha limitado al órdago electoral. Ha criticado con dureza la trayectoria reciente de Puente, especialmente su dimisión como ministro, que considera muy tardía.

Según Carnero, una persona con "una mochila tan importante como 115 fallecidos" debería haber abandonado el cargo en enero, tras el accidente de Adamuz, y no ahora.

"No me sorprende nada de lo que vaya a hacer y estoy convencido de que no se va a quedar quieto", ha añadido, al tiempo que ha restado credibilidad a la decisión de Puente de "dar un paso al lado".

Para el alcalde, el exministro está simplemente "esperando acontecimientos" tras las elecciones del 29 de noviembre. Carnero ha expresado su deseo de que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno y ha dejado entrever que, a partir de ahí, se verá qué decisión toma el exministro.

"Se dedicó más a Twitter"

Las críticas se han extendido a la gestión de Puente tanto en el Ministerio como en su etapa como alcalde de Valladolid. Carnero le ha acusado de haber "estropeado las infraestructuras ferroviarias" de la misma forma que, según él, hizo en la ciudad con la movilidad en su etapa de alcalde.

"Este señor se dedicó más a Twitter que a la gestión. Un ministro de Transportes debería haberse dedicado más a dar respuesta a los problemas de los españoles", ha zanjado.

También ha recordado con sorpresa las declaraciones de Puente en las que aseguraba que el tren vivía "el mejor momento de su historia". "Me quedé sorprendido y me tuve que pellizcar porque no daba crédito", ha confesado el alcalde.

Carnero ha cargado, además, contra el recientemente cesado como presidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia, exgerente de Auvasa durante el mandato de Puente en Valladolid, asegurando que "hizo, en colaboración con el señor Puente, un total desaguisado en Valladolid con las infraestructuras viarias" y "atascó Valladolid en lugares medulares".

"Era una persona que no debería haber estado aquí en Valladolid, tomaba decisiones que iban en contra de los intereses de una movilidad de convivencia que es lo que hemos establecido nosotros en el Gobierno municipal", ha afirmado.

Un duelo que sigue vivo

Las palabras de Carnero en Espejo Público confirman que la rivalidad política entre ambos dirigentes no se ha apagado con la salida de Puente del Gobierno.

Más bien al contrario: el alcalde popular ha convertido la posible vuelta de su antecesor en un desafío público y ha dejado claro que, lejos de temerla, la espera con los brazos abiertos y con los ciudadanos de Valladolid como árbitros definitivos.

Queda por ver si Óscar Puente acepta el reto o si, como vaticina Carnero, "no se atreverá".