Valladolid refuerza su apuesta por convertirse en un referente del videojuego con los Pucela Game Awards

La ciudad de Valladolid reforzó hoy su apuesta por convertirse en un referente del videojuego independiente con la entrega de los Pucela Game Awards.

En una segunda edición que alcanzó los 90 participantes y los 20 finalistas, mientras a la vez se desarrollaba el ‘Devotion Game Fest’ como punto de encuentro del sector ‘indie’ con 55 participantes en la ciudad vallisoletana.

Ambos eventos sitúan a Valladolid como “polo importante del videojuego”, dentro del compromiso municipal por conseguirlo que reafirmó hoy el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante la entrega de los premios en una mañana lluviosa que supone “un ejemplo de lo que pretende hacer la ciudad de Valladolid”.

Y es que, para Carnero, los eventos de hoy son “una gota” en la idea de convertir a Valladolid en “un polo importante” del videojuego, con citas que se desarrollan en un lugar que, recordó, “era un descampado” y, con los Pucela Game Awards y Devotion, se consiguió “darle vida y hacer que esta zona creciera”.

El alcalde de Valladolid destacó también el crecimiento de ambas citas, especialmente de los Pucela Game Awards que contaron con ocho participantes más como “expresión del buen hacer, la ilusión, la competencia y las ideas que todos y cada uno de vosotros tenéis”, afirmó dirigiéndose a participantes y organizadores.

Finalmente, Carnero reafirmó el apoyo del Ayuntamiento para que estos dos eventos del videojuego independiente se sigan celebrando en Valladolid, “en este lugar tan bueno”.