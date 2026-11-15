Valladolid se llena de romanos y castreños en una recreación histórica por las calles de la ciudad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recibido este sábado en la Plaza Mayor a la delegación del Ayuntamiento de Lugo desplazada a la ciudad con motivo de la celebración de una muestra del ‘Arde Lucus’

Se trata de una Fiesta de Interés Turístico Internacional, en el marco de la 29.ª Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur).

El encuentro institucional ha contado con la presencia de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, acompañada por el concejal de Juventud, Damián Carballo, y el responsable de Turismo, Agustín Gallego, además de representantes de las 16 asociaciones vinculadas a esta celebración, que han participado en la programación con una expedición integrada por 173 personas.

La recepción del alcalde ha tenido lugar en la Plaza Mayor, hasta donde ha llegado la comitiva lucense tras protagonizar un desfile desde la Plaza de Colón, con la participación de romanos y castreños caracterizados con las vestimentas y elementos propios de estas recreaciones históricas.

Durante el encuentro, la alcaldesa de Lugo ha hecho entrega a Jesús Julio Carnero de dos obsequios representativos de las culturas que protagonizan el ‘Arde Lucus’: un puñal romano y un trisquel castreño, como símbolos de la historia y la identidad de la ciudad gallega.

La Plaza Mayor ha acogido también una escenificación de la confrontación entre castreños y romanos, seguida de la interpretación del conjuro de la queimada. La programación ha continuado con un nuevo desfile de las tropas romanas y castreñas por las calles del centro de Valladolid.

La representación del ‘Arde Lucus’ en la ciudad ha comenzado previamente en el recinto ferial de Intur, donde la delegación lucense ha realizado un desfile por las instalaciones y una demostración del tradicional ritual de la queimada, acercando al público una de las expresiones de la cultura popular gallega.

El ‘Arde Lucus’ transforma cada año las calles de Lugo en un escenario histórico en el que conviven la época romana y la cultura castreña. Esta celebración constituye una de las principales manifestaciones de su patrimonio inmaterial y cuenta con la implicación de asociaciones y participantes que trabajan durante todo el año para mantener viva esta tradición.

La presencia de la delegación en Valladolid ha permitido acercar esta recreación histórica a los visitantes de INTUR y a los ciudadanos, así como dar a conocer la próxima edición del ‘Arde Lucus’, prevista para los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027.