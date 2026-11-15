Lucía, 29 años, empresaria que toma el relevo de un negocio de toda la vida: “En el mundo rural hay trabajo y merece la pena”

Lucía ha vivido siempre en Villabrágima y ella es de esas jóvenes que ama sus raíces hasta el punto que asegura que “nunca se ha visto viviendo en Valladolid capital” y ha apostado por la tierra que la vio crecer.

Deja claro que en el mundo rural, concretamente en esta Tierra de Campos tan necesitada, “trabajo hay”. Ella lo ha demostrado y nos lo cuenta.

El relevo generacional es uno de los grandes problemas que padecen los negocios del medio rural.

Y, en ocasiones este cambio, tiene nombre de mujer y 29 años. Es el caso de Lucía Cebrián, una joven de Villabrágima que ha decidido dar un paso al frente y hacerse cargo de un negocio de publicidad e impresión en Medina de Rioseco.

Sin duda, una apuesta por el emprendimiento, pero también por seguir construyendo su futuro en el lugar donde siempre ha querido vivir.

La historia es bonita y es todo un ejemplo para esa España Vaciada que ve cómo se quedan sin negocios y sin jóvenes.

La oportunidad llegó cuando supo que el propietario del establecimiento Fidel Caballero iba a jubilarse y buscaba a alguien que continuara con la actividad.

Administrativa

Lucía, que hasta entonces trabajaba como administrativa en una empresa de Villabrágima, vio en aquella posibilidad “una salida profesional diferente” y una “oportunidad” para acercarse a un sector que siempre me había llamado la atención”.

“El mundo del diseño y todas esas cosas me interesaba. Lo vi como una oportunidad”, explica.

Por supuesto, antes de asumir el negocio, habló con sus padres, visitó las instalaciones y comenzó a familiarizarse con el trabajo.

Así que dejó su anterior empleo en abril y, desde mayo hasta agosto, acompañó al anterior propietario para “conocer” el funcionamiento de las máquinas, aprender los procesos y, sobre todo, “poner cara a los clientes”.

Y la fórmula ha funcionado. Lucía lleva dos meses al frente del negocio y asegura estar “muy contenta”.

De esta manera ha conseguido conservar a todos los clientes que ya tenía el anterior propietario y así afrontar esta nueva etapa con buenas perspectivas, “es como si lo siguiera teniendo él», comenta a EL ESPAÑOL Castilla y León.

La formación que tiene Lucía, está estudiando 4º de Arquitectura, “aunque ahora lo he aparcado un poco”, apunta, también le ha servido para afrontar este desafío en la Tierra de Campos.

Así ha comprobado que “tiene cierta familiaridad” con el manejo de los programas informáticos y con las máquinas.

Lucía ha conseguido llevar a Rioseco y a los pueblos cercanos el mundo de la publicidad, rótulos, vinilos, impresiones y material escolar y de oficina.

Clientes

Sus clientes son pequeñas empresas, los autónomos, los ganaderos y los particulares que quieren desde tarjetas comerciales y talonarios de facturas hasta calendarios o trabajos personalizados como lonas, carteles, etc.

“Hay mucha gente que te pregunta por cosas que nunca has hecho, pero te lo preguntan y lo haces”, señala.

Lucía ha mantenido el local que ya existía en Medina de Rioseco y ha abierto además un espacio de trabajo en Villabrágima, donde ha instalado las máquinas de mayor tamaño.

Así, los clientes de su pueblo y de los alrededores también pueden acercarse hasta allí para realizar sus encargos.

La nueva empresaria de 29 años reconoce que, por ahora, las jornadas son “largas”.

Así, trabaja mañanas y tardes mientras termina de organizar el funcionamiento del negocio y encuentra sus propios horarios.

Eso sí, como suele ocurrir en estos casos, también cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigos, una ayuda que considera fundamental en estos primeros meses.

Y hasta el punto de que no descarta incorporar a alguien si la actividad lo requiere en el futuro.

En este camino que ha emprendido hay, además, un nombre propio al que quiere agradecer su apoyo: Fidel, el anterior propietario.

Aunque ya se ha jubilado, sigue pendiente de la actividad y responde cada vez que Lucía necesita resolver alguna duda. “Cualquier cosa que necesito le llamo y viene y me ayuda”, destaca.

Emprender

Y como siempre, emprender tampoco ha estado exento de dificultades y Lucía también lo ha padecido en sus carnes.

Y es que los trámites administrativos han sido uno de los obstáculos, un proceso que define sin rodeos como “un lío” y que todavía sigue dando quebraderos de cabeza.

Pero, pese a las complicaciones, considera que “el esfuerzo merece la pena”.