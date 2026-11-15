Hallan el cuerpo sin vida de una septuagenaria en el Canal de Castilla de Valladolid

El cuerpo sin vida de una mujer, de 77 años, ha sido hallado en la mañana de este domingo, 15 de noviembre, en el Canal de Castilla de Valladolid, como han informado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un hallazgo que se ha producido sobre las 10:00 horas de la mañana en la zona de la dársena, cerca de la Avenida de Gijón y que ha requerido la intervención de la Policía Municipal, Bomberos de Valladolid y Policía Nacional.

Tras sacar el cuerpo del canal se ha comprobado que se trataba de una mujer de 77 años que no tenía documentación pero que ha sido identificada posteriormente.

No hay signos de violencia tras el hallazgo del cadáver.