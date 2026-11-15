Cigales muestra todo su encanto en Intur y presenta el nuevo material turístico con códigos QR en sus monumentos

Cigales ha presentado en el stand de la Diputación Provincial de Valladolid, en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), su nuevo material promocional, ‘Un paseo por Cigales’.

Una publicación concebida para acercar a visitantes y turistas los principales monumentos, espacios históricos y elementos patrimoniales que forman parte de la identidad cultural de la localidad.

Este nuevo material turístico va un paso más allá de los tradicionales folletos informativos, incorporando un importante componente tecnológico que permite ampliar la experiencia del visitante.

Cada uno de los monumentos y puntos de interés incluidos en la publicación cuenta con un código QR que da acceso a diferentes contenidos digitales, entre los que destacan visitas en 360º, audioguías, fotografías y vídeos, así como recreaciones mediante realidad aumentada de edificios históricos de los que, en la actualidad, apenas se conservan algunos restos.

De esta manera, ‘Un paseo por Cigales’ ofrece una nueva forma de conocer y descubrir el municipio, acercando su historia y patrimonio de una manera visual, interactiva y accesible, y permitiendo al visitante profundizar en aquellos espacios que forman parte de la memoria y el legado histórico de Cigales.

El nuevo material estará próximamente a disposición de los visitantes en la Oficina Municipal de Turismo de Cigales, así como en las oficinas de turismo de Valladolid y de los municipios integrados en la Ruta del Vino Cigales, ampliando así su difusión y contribuyendo a promocionar el patrimonio y los atractivos turísticos de la localidad.

La presentación tuvo lugar en el stand de la Diputación Provincial de Valladolid y corrió a cargo del alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez Ferrero y el responsable de la Oficina Municipal de Turismo de Cigales quienes dieron a conocer esta nueva herramienta de promoción turística ante los profesionales y visitantes de la feria.

El acto concluyó con una degustación de vino rosado amparado por la Denominación de Origen Cigales, poniendo en valor uno de los principales referentes de la identidad y la tradición de nuestro municipio.

Con esta iniciativa, Cigales continúa apostando por la innovación en la promoción turística, poniendo en valor su patrimonio histórico y cultural y ofreciendo nuevas experiencias a quienes desean conocer la localidad.