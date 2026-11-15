Amenaza de muerte a varios familiares e insulta e intenta escupir a los policías en un barrio de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en dos incidentes protagonizados por la misma mujer durante la noche del 12 de noviembre y la madrugada del día siguiente en el barrio de las Delicias de Valladolid.

Todo culminó con su detención como presunta autora de delitos de daños, amenazas y resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 23:30 horas del 12 de noviembre, cuando una patrulla policial fue requerida para acudir a un inmueble tras producirse un altercado de carácter familiar.

Según manifestó uno de los residentes a los agentes, una mujer, familiar suyo, había accedido al interior de la finca y, después de golpear la puerta de su vivienda, le había amenazado de muerte, extendiendo las amenazas a su esposa e hijos.

La discusión continuó en el portal del edificio, donde, presuntamente, la mujer fracturó el cristal de la puerta principal de acceso antes de abandonar el lugar.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el familiar afectado y con el presidente de la comunidad de propietarios, quien manifestó su intención de denunciar los daños ocasionados en el inmueble.

Ya de madrugada, sobre las 01:20 horas del 13 de noviembre, los agentes fueron comisionados a un establecimiento del mismo barrio, donde una mujer estaba causando problemas y mostrando una actitud agresiva con otros clientes.

Al intentar identificarla, la mujer se negó a facilitar sus datos y adoptó una actitud cada vez más agresiva. Profirió insultos a los agentes, intentó escupirles y realizaba gestos amenazantes con intención de agredirles, desatendiendo reiteradamente las indicaciones policiales.

Ante esto, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de delitos de daños, amenazas y resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida pasó a disposición de la autoridad judicial que decretó su puesta en libertad.