Abdul, el sastre sindicalista guineano de Frente Amplio: se enamoró en la Ruta del Bakalao y ha sido Rey Baltasar y mantero

De la ruta del bakalao en Valencia al corazón industrial de Valladolid, pasando por el aprendizaje de la sastrería en Senegal y la venta ambulante en los metros de Roma.

No se puede tener un currículum más completo y…curioso. La verdad es que la trayectoria de Abdul Gadiri Diallo Bah es una historia de superación de lo más variopinto para acabar como candidato a las elecciones del 29-N.

Un viaje por muchos lugares que culmina ahora en la primera línea política liderado el proyecto de Frente Amplio, el de Ada Colau, al Congreso de los Diputados por Valladolid en los próximos comicios.

Todo esto comienza hace 57 años en la República de Guinea. Sí, la República de Guinea que hay que distinguirla de Guinea-Bisáu y Guinea Ecuatorial. En este caso la que tiene la capital en Conakri y fue colonia francesa.

Ahora sus dos nombres (Abdul Gadiri) y sus dos apellidos (Diallo Bah) aparecerán en las papeletas de Frente Amplio, la congregación de grupos de izquierda salvo Podemos, para las próximas elecciones.

Su historia, casi la de un cuento de Disney, comienza en el seno de una familia dedicada al campo, la ganadería y el comercio.

Allí inició su formación entre Abiyán (Costa de Marfil) y Dakar (Senegal). En la capital senegalesa aprendió el oficio de sastre y bordador tradicional en el taller familiar de sus tíos.

Gracias a este oficio pudo emprender un largo itinerario migratorio que le llevó por Mauritania, Camerún e Italia.

“Salí de Camerún con los visados Schengen hacia Italia porque quería mejorar mi vida de forma honesta”, evoca,

En territorio italiano, donde llego en avión, desempeñó oficios muy diversos. venta ambulante y el aprendizaje de ebanistería en Roma hasta tareas de peón de albañil, ayudante de cocina en el entorno del Lago de Como y reponedor en supermercados del norte de Milán.

“Tuve que hacer de todo para salir adelante; al final se trataba de sobrevivir honestamente y aprovechar cada oportunidad que te salía al paso”, explica el ya candidato.

Abdul llegó a España procedente de Italia a principios de los noventa. Un país que le cambió la vida y que supuso el inicio de un periplo que le llevó por la recogida de melocotones en Lérida y las calles de Pamplona.

Sin embargo, su destino cambió radicalmente durante una etapa en tierras levantinas. “Conocí a mi pareja en la época de la Ruta del Bakalao; me robó el corazón y me propuso ir a Valladolid porque toda su familia y su pandilla estaban allí”. Así de fácil pero de complicado al mismo tiempo.

Al ritmo de Chimo Bayo y de lo que sonaba en Barraca conoció el amor de una pucelana, y dicen que eso es para toda la vida.

Así, se estableció en la capital castellana desde 1995, formó su hogar junto a sus dos hijas. Eso sí, antes tuvo que lidiar durante años con las trabas de la Ley de Extranjería.

“Sufrí en primera persona el dilema de la Ley de Extranjería, ese callejón sin salida donde te piden un contrato para darte el permiso de residencia, pero necesitas el permiso de residencia para que te puedan contratar”, asegura a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Por eso ahora que se pone el traje de político tiene en la integración uno de sus objetivos: “Valladolid me acogió y me brindó un porvenir hace más de tres décadas, haciendo mi propia familia”.

Ahora trabaja en el sector de la automoción y lo hace también como sindicalista, pero antes Abdul vivió en una caravana prestada en Cantalejo mientras trabajaba en el sector hostelero de las Hoces del Duratón.

Su ingreso en la gran industria del automóvil de Valladolid marcó el inicio de una carrera de 29 años donde ascendió desde las líneas de inyección y producción hasta coordinar la prevención de riesgos laborales y responsabilizarse de la calidad de proveedores.

En la actualidad se desempeña en el área de Calidad Compras Europa para España y Portugal.

“Nada más entrar en la fábrica, los compañeros me hicieron ingresar en el mundo sindical para defender los derechos laborales”, recuerda.

Su aspecto físico, y suele ser tradición, le ha hecho también ser tres veces en el Rey Baltasar en las Cabalgatas de Reyes y visitas a residencias de ancianos.

Sus propuestas

Y de cara a la cita de las urnas del 29 de noviembre, la propuesta de Diallo gira sobre el blindaje de la sanidad y la educación públicas, la regulación del mercado inmobiliario y la dignidad de las pensiones.

“No podemos permitir que la vivienda sea una hipoteca de por vida ni que la vejez signifique pensiones de miseria”, enfatiza el candidato de Frente Amplio, el partido de Ada Colau.

Su programa plantea aplicar topes a los alquileres en zonas tensionadas, gravar a los fondos de inversión con pisos vacíos y garantizar por ley que ninguna pensión se sitúe por debajo del Salario Mínimo Interprofesional para los más de 4,6 millones de pensionistas del Estado.

Frente a los discursos de crispación, Diallo contrapone la experiencia vivida por quienes llegan a la comunidad en busca de una oportunidad.

“Hay que lanzar un mensaje a quien llega: no existe el odio que a diario se genera para dividir a la sociedad; la inmensa mayoría de la gente te abre las puertas”, concluye el cabeza de lista, convencido de que la política requiere la misma constancia y honestidad que ha aplicado en el taller a lo largo de las últimas tres décadas.