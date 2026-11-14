Yolanda, alcaldesa de un pueblo de 85 habitantes: "Tenemos varias casas para comprar y un bar en alquiler por 10 euros"

Villacid de Campos, en la provincia de Valladolid, cuenta con 85 habitantes empadronados, aunque solo alrededor de 60 personas residen habitualmente en el municipio.

Una población pequeña que, pese a ello, mantiene servicios esenciales, actividad agrícola y ganadera y vecinos que siguen apostando por vivir en el pueblo. Algo que ahora es difícil de encontrar.

Al frente del Ayuntamiento está Yolanda del Agua Burgos (PP), que tiene claro que uno de los principales objetivos de su gestión es facilitar la llegada de nuevos habitantes y ofrecer alternativas a quienes buscan establecerse en el medio rural.

"En el pueblo tenemos niños, gente joven y mujeres que han invertido aquí. Hay personas que han comprado viviendas y las han arreglado para vivir en Villacid", explica la alcaldesa a este medio.

Una realidad que refleja que el municipio mantiene población de distintas edades y que hay vecinos que siguen viendo en esta localidad una opción para desarrollar su proyecto de vida.

Entre los servicios que funcionan en el día a día está la atención sanitaria. El médico y el enfermero acuden todas las semanas, mientras que el panadero pasa a diario por el municipio.

Además, los vecinos cuentan con otros servicios que se organizan a través de las asociaciones de jubilados, como la peluquería o la podología, con profesionales que se desplazan una vez al mes.

"Hay servicios que son esenciales y que conseguimos mantener gracias a la colaboración de las asociaciones. La peluquería y el podólogo vienen una vez al mes y eso es importante para las personas mayores", señala Yolanda del Agua.

La actividad económica también ofrece posibilidades. La agricultura y la ganadería siguen teniendo presencia en el municipio.

De hecho, la alcaldesa apunta que hay oportunidades laborales vinculadas a estos sectores. "Tenemos un pastor con ovejas que ha estado buscando a una persona para cuidar el ganado", comenta.

A ello se suman las posibilidades de empleo en el ámbito de los cuidados, con empresas de ayuda a domicilio que necesitan personal en la zona.

Viviendas

Uno de los aspectos en los que trabaja el Ayuntamiento es en facilitar el acceso a la vivienda.

Actualmente hay particulares que tienen casas en venta y también existe la posibilidad de encontrar inmuebles para alquilar.

La intención de la alcaldesa es organizar una bolsa de viviendas que permita reunir la oferta disponible y ponerla en contacto con las personas interesadas.

"Hay viviendas que se quieren vender y otras que se pueden alquilar. Mi intención es hacer una bolsa de viviendas para que quien quiera venir a vivir al pueblo pueda encontrar aquí una oportunidad", explica.

Los interesados pueden dirigirse directamente al Ayuntamiento para recibir información sobre las casas disponibles y ponerse en contacto con sus propietarios.

La regidora recuerda, además, que existen distintas líneas de ayudas de la Diputación y de otras administraciones para la compra, el alquiler o la reforma de viviendas en el medio rural, con convocatorias y condiciones que varían según la edad y la situación de cada solicitante.

"Si quieres vivir en el pueblo, puedes hacerlo. Hay casas y estamos dispuestos a ayudar a quienes quieran instalarse aquí", afirma.

Un bar municipal

Entre los asuntos pendientes está la puesta en marcha del bar municipal, un establecimiento situado en un espacio que la alcaldesa considera adecuado y que el Ayuntamiento quiere mantener abierto.

Por el momento funciona como club social, pero el objetivo es encontrar a alguien que se haga cargo de su gestión y pueda darle actividad hostelera.

"El bar es municipal y damos todas las facilidades. El Ayuntamiento paga el agua y la luz, pero es complicado encontrar a alguien que quiera cogerlo", reconoce Yolanda del Agua.

La persona interesada tendría que asumir su actividad como autónoma y podría consultar las ayudas disponibles para emprendedores, especialmente las dirigidas a mujeres del medio rural.

La persona que venga solo tiene que hacerse autónoma y gestionar el bar. Es un bar con cocina, con licencia para poder dar comidas. Queremos que sea un servicio mínimo, pero digno, porque Villacid lo merece”, asegura la alcaldesa.

Quienes quieran conocer las condiciones pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento.

La alcaldesa insiste en que la localidad necesita atraer nuevos vecinos y que hay margen para hacerlo.

"La intención es que venga gente a vivir. Tenemos viviendas y también hay trabajo en los pueblos de alrededor", apunta.

Pendiente de sus vecinos

La gestión municipal en una localidad de estas dimensiones implica mantener un contacto directo y permanente con los habitantes.

Yolanda del Agua conoce las necesidades de sus vecinos y sabe que muchas cuestiones cotidianas terminan llegando al Ayuntamiento, independientemente del día o la hora.

"El alcalde lo es durante 365 días y 24 horas. Cuando alguien tiene un problema, siempre me llama", cuenta.

Una relación de proximidad que también se traduce en gestos de confianza: "Tengo muchas llaves de las casas de los vecinos por si hay una fuga de agua o sucede cualquier cosa y necesitan que entre".

La regidora reconoce que esa responsabilidad tiene sus exigencias, pero también ofrece satisfacciones. "Hay gente muy agradecida que te lo dice y eso también es una alegría", señala.

Villacid de Campos se encuentra en una zona de interés medioambiental de Tierra de Campos, con el río Navajos, también conocido como arroyo Bustillo o Ahogaborricos, atravesando su término municipal.

Está enclavado en una zona de gran riqueza medioambiental, ya que se encuentran las lagunas de Villafáfila a escasos kilómetros, y más en la zona norte las Médulas leonesas, de gran interés en la comunidad. A 64 kilómetros de Valladolid capital y a 78 de la ciudad de León.