Redondo pregunta al PP si abrirá un ministerio para “asesorar a alcaldes agresores que mantiene en sus listas”

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE de Valladolid al Congreso de los Diputados, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento al feminismo para defender “lo que tanto ha costado conseguir” en su visita a la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.

“Vamos a defender el Ministerio de Igualdad. No es el ministerio lo que defendemos, es la igualdad. Necesita un ministerio que esté detrás de las políticas contra la violencia de género y detrás de las políticas que achican la brecha salarial o en pensiones y laboral. Necesitamos un ministerio que defienda a las mujeres”, ha defendido la ministra.

Ha añadido que “la alternativa del PP y de Vox que plantean es el odio y el antisanchismo” que “pasa por ser su programa”, ha afirmado.

“¿Acaso van a abrir un ministerio para asesorar a esos alcaldes agresores que mantiene en sus listas y que son personas muy importantes para el Partido Popular como dijo Ayuso ayer? Si esa es la alternativa, yo apelo a las mujeres”, ha asegurado Ana Redondo.

La ministra ha apostado por “defender lo que tanto ha costado” y lo que “nos tiene que llevar a impulsar nuevas medidas y mayores avances” pero “no se puede dar un paso atrás con la involución que presenta la extrema derecha y la derecha extrema”, como se ha referido al PP y Vox la ministra de Igualdad.

Sobre las pulseras antimaltrato ha asegurado que se trata de “una polémica falsa” en un tema que “han intentado meter en campaña”.

“Lo primero, ese contrato está finiquitado, es de 2023, del equipo anterior. El contrato vigente incorpora todas las mejoras que nos dice la Unión Europea que son las que mejor protegen a las víctimas”, ha explicado.

Ha añadido que, en segundo lugar, el sistema “siempre ha funcionado” porque “ni una sola mujer con un dispositivo ha sido asesinada” y en este 2026 “llevamos 44 asesinadas por violencia de género” que es “negada” por la extrema derecha, ha defendido.

“Vox y el PP niegan que exista esta violencia. Existe y mata. Este dispositivo se ha mostrado eficaz. El dispositivo es una pieza, pero lo importante es todo el sistema y, junto al dispositivo, los protocolos de defensa y de protección”, ha explicado Redondo.

Se ha dirigido al PP y Vox para “no meter miedo a esas víctimas” porque “necesitan de los dispositivos para vivir a salvo” y su “alternativa es negar el problema y la violencia de género”.

“Esto es un auténtico terrorismo de estado contra las mujeres. ¿El antisanchismo es su alternativa también? Esa no protege ni salva vidas”, ha finalizado.

Sobre la vivienda

Redondo ha hablado también sobre el “derecho a la vivienda” afirmando que “había un suelo a disposición de la Junta” en la localidad vallisoletana para “poder construir y se ha revertido al Ayuntamiento tras 17 años de inacción, porque “no se ha hecho nada”.

“En Tudela de Duero el principal problema es el de la vivienda. No hay ni una vivienda disponible. Queremos denunciar que, en esta cuestión, la Junta sigue sin hacer una buena gestión”, ha añadido la cabeza de lista del PSOE de Valladolid al Congreso para el 29 de noviembre.

Sobre los datos a nivel nacional ha dicho que “ponen a la Junta en un brete” porque, ha explicado, Castilla y León es “la tercera comunidad más inflacionista de España, con cuatro puntos por encima de la media” y con “los salarios más bajos”.

“La vivienda, en Castilla y León, está entre las más altas de precio en España, la tercera. Sumando todos estos elementos nos damos cuenta de que la calidad de vida aquí es peor que en la media de España. Vivimos peor por la inactividad de una Junta que lleva 40 años gobernando y con ese déficit de gestión”, ha apuntado.

Ana Redondo se ha dirigido a la gente para “votar lo que más le conviene y beneficia” que pasa por ser “una buena gestión y una preocupación por los derechos de las personas y no de unos pocos”.

Ella ha apostado porque Tudela de Duero apueste por “un voto razonable y no a favor del odio”, un “voto para el PSOE”.