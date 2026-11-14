Mateo y Sergio abren un nuevo bar con genuinos aperitivos a la italiana: "Queremos que la gente disfrute su propia serata"

Aperitivos que se alargan, tardeos que van subiendo de intensidad y un cuidado al milímetro que prima el confort y la calidad. Una propuesta que se apoya en el concepto de la coctelería y el vermú italiano, pero que no renuncia a la caña y al vino.

En La Serata, nuevo bar de Parquesol, en la calle Ciudad de la Habana, la experiencia de la velada es lo más importante. Así lo aseguran Mateo Caballero (23-4-1992) y Sergio Ruiz (3-10-1994), propulsores de este proyecto cuyo objetivo es ampliar la oferta hostelera del barrio, su barrio.

"Queremos que la gente venga a nuestro bar a pasar su propia serata", apunta Mateo, heredero de los históricos hosteleros del bar Pinchín, recientemente jubilados tras más de 30 años al frente de otro local del vecindario.

Precisamente, esto es parte de lo que Mateo quiere trasladar al bar. El legado de su familia en el Pinchín.

Aunque Mateo no era parte activa de la plantilla del bar de sus padres, no ha sido ajeno a la vida diaria del Pinchín. "Creo que tengo un rodaje y una experiencia más que suficiente para montar esto (La Serata) con seguridad de lo que hay que hacer, de cómo se hace bien y estoy muy convencido", resalta.

Y lo hace dentro de un proyecto personal y conjunto con Sergio, que lleva más de una década detrás de la barra, que ha trabajado tanto en locales de Valladolid como incluso en Londres. Junto a ellos también les acompañará un camarero, Pablo.

Mateo y Sergio junto a Pablo, en La Serata. A.P.

"Lo que tenía clarísimo es que quería juntarme con alguien que esté en hostelería porque quiere estar. Sergio es programador, pero quiere dedicarse a esto y eso es fundamental", señala sobre su socio.

Buona serata

El nombre surge del buonasera en italiano, buenas tardes en español. De esta locución se extrae un concepto "más coloquial", que es la serata. Esta tiene "más que ver no con el momento de la tarde, sino con la experiencia que tú tienes durante la misma".

"Es un poco eso, de que empiece la tarde, te dejes llevar, disfrutes y en vez de ser una buonasera, sea una buona serata", explica Mateo.

Dentro de un local cuidado, con guiños por todo el establecimiento a la música, fútbol y cine italianos, La Serata nace como la idea del bar al que Mateo y Sergio siempre les hubiera gustado ir. Una propuesta, además, que creen que "no hay en Parquesol".

"Estamos totalmente convencidos y la gente lo está demandando. Aquí a veces la gente no sale porque no hay la oferta que tiene que haber", incide el heredero de los exdueños del Pinchín.

Entre los puntos fuertes de La Serata estará la coctelería de aperitivo. "Ahora mismo nadie lo hace en la medida que lo vamos a hacer nosotros", señala Sergio. Lo venden como un "acercamiento, sin volvernos locos, de una manera elegante".

"Queremos que a la gente le pique el gusanillo de recrear la cultura del aperitivo, pero más desde un punto de vista italiano. Algo más distendido, que se alarga y empalma con el café o la copa, subiendo el tardeo poco a poco, la intensidad de la música o la luz que va bajando", explica Sergio.

Italia apunta ese concepto "más romántico" al proyecto. En el país de la bota el vermú está muy presente dentro de su idiosincrasia. Precisamente, esto tratarán de potenciarlo en La Serata.

"Haremos vermú preparado, escanciado, tendremos varias opciones, mezclas y referencias que no se suelen tener", asegura Sergio.

En definitiva, aunque la caña y el vino seguirán siendo protagonistas, optan por una parte del vermú y del cóctel de aperitivo "más pulida". "El negroni, por ejemplo, comparte como nuestra esencia. Lo que queremos es que la gente se salga de lo habitual", sostiene Mateo.

Comida como acompañamiento

Será la parte bebible el principal buque insignia de La Serata, pero tampoco faltará la comida, más en un plano de "acompañamiento". No es un local con cocina, por lo que su oferta se basará más en los embutidos, las conservas y los platos en frío.

Todo ello con la calidad por bandera. Algunos de los proveedores son rescatados del Pinchín, asegurando unos productos que ya están muy asentados entre el público de Parquesol.

"El objetivo de la comida es que esa gente que está tomándose el vermú y tenga un poco de hambre, esté tan a gusto aquí que tenga la posibilidad de comer algo rico", apunta Mateo.

No será el producto únicamente lo que marcará la diferencia, ya que Mateo también quiere trasladar hasta La Serata el espíritu humano que guio al Pinchín de sus padres durante tantos años.

"Más allá de que ha sido por buen vino y buena comida, si tú preguntas a la gente, la esencia ha sido haber tratado como hemos tratado a la gente. Han sido 31 años de las mismas personas, mi padre, mi madre, mi tía, mi hermano... eso es lo que a la gente le engancha", apunta.

Mateo rehuye del bar "impersonal" y quiere que La Serata sea un sitio donde la gente sienta que es algo propio, auténtico y no un lugar de paso. "Yo quiero un sitio en el que te vas a encontrar siempre a Sergio, a mí, a Pablo... y que se cree esa sinergia de que todos conozcan a los que están ahí", explica.

Descubrir música

La Serata no será un espacio donde socializar y disfrutar del amplio mundo de la hostelería, sino que también será un lugar donde descubrir música, géneros y grupos más alternativos a lo habitual.

Este será uno de los aspectos diferenciadores del local. "Hoy en día estamos acostumbrados a que suene reguetón y queremos salirnos de ahí, que la gente venga también a descubrir nueva música", apunta Mateo.

Un componente por el que han apostado fuertemente. "Vamos a tenerlo cuidado, cambiando a lo largo del día, que no sean las mismas 20 canciones", apunta Sergio.

Incluso el objetivo pasa por celebrar hasta eventos culturales o de música en directo. Para ello, además, están trabajando en cambiar los altavoces del establecimiento, con el objetivo de mejorar la sonorización hasta lograr un ambiente envolvente.

Mateo y Sergio apuestan de esta manera por un proyecto personal de hostelería en su propio barrio, con un horario de 16:00 a 01:00 de lunes a jueves, de 12:30 a 02:30 viernes y sábado, y de 13:00 a 18:00 horas los domingos.

Un lugar donde el aperitivo se alarga, se disfruta y, sobre todo, se pasa una buona serata.