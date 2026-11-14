Imagen de la caseta electoral de Frente Amplio en Valladolid. Fotografía: Izquierda Unida Valladolid.

Denuncian actos vandálicos contra la caseta de Frente Amplio en Valladolid: “Es incompatible con la democracia”

Izquierda Unida ha denunciado y condenado el ataque vandálico contra la caseta electoral de Frente Amplio en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid.

Afirman que esta noche se han arrancado y destruido los vinilos con las imágenes de campaña.

“Estos actos de intimidación y sabotaje son incompatibles con la democracia. La pluralidad política, la libertad de expresión y el derecho a defender unas ideas no se arrancan de una pared ni se destruyen con actos vandálicos”, han asegurado.

Han añadido que “quienes creen que así van a silenciar a la izquierda se equivocan” afirmando que “no nos van a intimidar ni apartar de las calles”.

“Ante su destrucción, nuestras ganas de crear. Ante su intolerancia, más democracia. Ante sus ataques, más organización y más lucha”, finalizan desde Izquierda Unida Valladolid.