Imagen de la caseta electoral de Frente Amplio en Valladolid.

Imagen de la caseta electoral de Frente Amplio en Valladolid. Fotografía: Izquierda Unida Valladolid.

Valladolid

Denuncian actos vandálicos contra la caseta de Frente Amplio en Valladolid: “Es incompatible con la democracia”

“Quienes creen que así van a silenciar a la izquierda se equivocan”, aseguran desde Izquierda Unida Valladolid.

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Izquierda Unida ha denunciado y condenado el ataque vandálico contra la caseta electoral de Frente Amplio en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid.

Afirman que esta noche se han arrancado y destruido los vinilos con las imágenes de campaña.

“Estos actos de intimidación y sabotaje son incompatibles con la democracia. La pluralidad política, la libertad de expresión y el derecho a defender unas ideas no se arrancan de una pared ni se destruyen con actos vandálicos”, han asegurado.

Izquierda Unida presenta sus candidatos por Zamora dentro del Frente Amplio para las próximas elecciones generales del 29-N.

Han añadido que “quienes creen que así van a silenciar a la izquierda se equivocan” afirmando que “no nos van a intimidar ni apartar de las calles”.

“Ante su destrucción, nuestras ganas de crear. Ante su intolerancia, más democracia. Ante sus ataques, más organización y más lucha”, finalizan desde Izquierda Unida Valladolid.