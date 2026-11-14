El Chef Bosquet protagonizará el concurso familiar en Vallsur de la iniciativa 'Una Aventura con Sabrosura'. Vallsur

El Chef Bosquet lleva su cocina saludable a Vallsur: "La gente verá una forma muy divertida de hacer piña en familia"

Cocinar de forma divertida, pero de forma saludable y haciendo piña en familia. Bajo esta idea, llega este sábado 14 de noviembre Roberto Bosquet, más conocido en el mundo de las redes como Chef Bosquet, para participar en el programa 'Una Aventura con Sabrosura'.

El conocido creador de contenido, que solo en Instagram cuenta con tres millones de seguidores, será el encargado de dirigir el concurso familiar de cocina saludable, que se celebrará de 19:00 a 21:00 horas.

Un certamen que busca divulgar los hábitos saludables y la cocina, a través de una divertida acción donde los más pequeños tendrán que colaborar con sus familiares para presentar las elaboraciones más apetitosas.

Los participantes recibirán una caja sorpresa con ingredientes y, a partir de ahí, tendrán que tirar de ingenio y originalidad para sorprender al jurado. Bosquet será el encargado de dirigir la velada, cuyo aspecto más importante será "pasárselo bien y trabajar en familia".

Así lo destaca a EL ESPAÑOL de Castilla y León, donde ya avanza que "la gente va a ver una forma de cocinar saludable y hacer piña en familia". Precisamente, es en esto último donde incide, ya que desvela que la parte que más puntuará será el trabajo de los más pequeños en la elaboración del plato.

Por supuesto, sin renunciar al aspecto y el gusto. Mientras las familias cocinan, Bosquet no solo las ayudará con algunos trucos o consejos, sino que también intentará aportar un punto de vista didáctico sobre la alimentación saludable.

Los participantes tendrán 45 minutos para preparar sus recetas y los ganadores recibirán una cesta de productos Olibher valorada en 120 euros y una Tarjeta Regalo Carrefour de 100 euros. Todas las familias, eso sí, recibirán un obsequio conmemorativo por haber formado parte de la experiencia.

"Algo natural"

El Chef Bosquet es uno de los grandes referentes de la alimentación saludable en España. El creador de contenido valenciano comenzó a enfocarse en este mundo cuando comenzó hace algunos años a preparar sus oposiciones para ser bombero.

Esto le llevó a querer mantener este estilo de vida. "Es algo que me nace y sale natural. La comida saludable es una forma de vida, una parte que sin ella no concibo mi vida", precisa.

A su juicio, "tendría que ser raro encontrar a alguien que no se cuida" porque la salud "depende directamente de lo que comemos". Su perfil divulgativo vino propiciado por su espíritu inquieto, durante una época en la que la información respecto al mundo de la alimentación saludable no era excesiva.

Además, tampoco era divertida, sino más bien lo contrario. Por eso comenzó a investigar y a cocinar de forma saludable, pero haciéndolo de una forma atractiva. "Tenía que darle un cambio. Tú quieres cuidarte, pero también te quieres divertir. Si comes de forma aburrida tiene fecha de caducidad", explica.

Desde entonces, se marcó el objetivo de conseguir que la comida saludable se pudiera disfrutar, algo que logró con el tiempo y, además, compartirlo con el mundo entero a través de las redes sociales.

Para Bosquet, es importante que los más pequeños "empiecen a entender qué es la comida saludable y por qué es importante", ya que considera que si se le inculcan desde una temprana edad, "es algo que van a tener para siempre".

Indispensables en su despensa

Dentro de la despensa del Chef Bosquet, hay varios elementos que no pueden faltar. El primero de ellos es la proteína, según explica, la base sobre la que parten sus propuestas culinarias.

Esta la consigue ya sea a través de la carne animal, como del pescado, los huevos o las legumbres. Tampoco pueden faltar los hidratos de carbono a base de tubérculos como el boniato, la patata y el arroz.

"Y luego mucha verdura y también muy importante frutas y grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra y el aguacate", sostiene.

Este sábado será la primera vez que el Chef Bosquet haga parada en Valladolid, por eso anima a todas las familias a acercarse hasta Vallsur, concursen o no, para conocer el resto de actividades de 'Una Aventura con Sabrosura'.