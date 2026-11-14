Imagen de la visita de las aulas de cultura de la Diputación de Valladolid a El Escorial. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Las aulas de cultura de la Diputación de Valladolid visitan El Escorial para acercarse a la figura de Felipe II

La Diputación de Valladolid ha organizado un viaje cultural al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el que han participado cerca de doscientas personas de las Aulas de Cultura de la zona de Tordesillas.

La actividad, celebrada el pasado 10 de noviembre en el marco del programa de Educación Permanente de la institución provincial, ha reunido a alumnado procedente de más de veinticinco localidades.

La visita ha formado parte de la programación educativa del curso 2026-2027, dedicada a la figura de Felipe II, su reinado y la época en la que vivió. Una elección especialmente significativa, ya que el 21 de mayo de 2027 se cumplirán quinientos años del nacimiento del monarca en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación de Valladolid.

A través de esta propuesta, el alumnado ha comenzado a acercarse al siglo XVI desde diferentes perspectivas, como el arte, la arquitectura, la literatura, el pensamiento, la ciencia y los cambios sociales y religiosos que marcaron aquella época.

El objetivo ha sido conocer no solo la figura del monarca, sino también el mundo en el que vivió y el legado que ha llegado hasta nuestros días.

La visita al Monasterio de El Escorial ha permitido descubrir uno de los grandes símbolos del reinado de Felipe II. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el conjunto monumental refleja la estrecha relación entre poder, cultura y arquitectura en el siglo XVI y constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del estilo herreriano.

El viaje ha supuesto mucho más que una salida cultural: ha ofrecido una oportunidad para despertar la curiosidad, compartir conocimientos y experiencias y comenzar a comprenderlo a través de los lugares, las personas y los acontecimientos que han contribuido a configurar nuestra historia.