Gran fiesta de la seta el 13, 14 y 15 de noviembre con feria de artesanía, comida popular y música para los más pequeños

Si por algo se caracteriza la cocina otoñal, son las setas. Durante esta época, los montes las hacen brotar, esperando a que alguien las recoja para transformarlas en verdaderos manjares culinarios. Y si hay una especie que es bien afamada en Valladolid, ese es el nícalo.

Por eso, en La Zarza, en pleno corazón de la Tierra de Pinares, entre Olmedo y Medina del Campo, celebran este 13, 14 y 15 noviembre las IV Jornadas del Nícalo, uno de sus mayores tesoros naturales al cual homenajean, con apoyo de la Diputación de Valladolid, con unas jornadas festivas con comida popular, feria de artesanía y música en directo, entre otras propuestas.

Bajo el lema 'Cuando la tierra marca el tiempo', la localidad busca recuperar el espíritu de sus antiguas jornadas de exaltación al nícalo, a la vez que se postulan como uno de los referentes micológicos y culturales de la comarca.

Fue hace cuatro años cuando La Zarza decidió recuperar estas jornadas, que ya han vuelto a consolidarse dentro del programa anual de actividades. Para esta edición, se han ampliado las propuestas, destacando una gran apuesta por los sonidos tradicionales y la cultura local con el Nícalo Fest.

Durante tres días, la localidad conjuga gastronomía, música, naturaleza, artesanía y deporte. Los actos arrancan este viernes, 13 de noviembre, a partir de las 19:00 horas con la apertura de los certámenes micológicos tradicionales.

Durante los mismos, se entregará el premio a la mejor tapa de nícalo, el premio al nícalo más grande y el premio a la cesta con más variedad de hongos. Posteriormente, a las 19:45 horas, comenzará la actividad popular 'El nícalo perdido' y a las 20:00 horas se entregarán los premios del IV Concurso Fotográfico.

Este día inaugural concluirá con una tradicional chocolatada popular, perfecta para los más pequeños, para todos los asistentes a partir de las 20:15 horas.

Sábado 14 de noviembre

El segundo día aglutinará los actos principales de las jornadas. A las 10:00 se celebrará una ruta micológica guiada por los pinares zarceños de la mano de la experta Judith Fourquet. La salida tendrá lugar desde el Homenaje al Nícalo.

Posteriormente, el Pabellón Municipal acogerá, a las 11:30 horas, una charla micológica y a las 13:00 horas habrá un pasacalles a cargo del grupo de dulzaina Del olivar a la parra.

Ya a las 14:00 horas será el momento de la comida popular, una garbanzada que comenzará a las 14:00 horas y que tiene un precio de tres euros por persona, hasta un máximo de 150 participantes.

Una vez el estómago esté lleno, a las 15:00 habrá una visita guiada al Museo Etnográfico Santa Eufemia y a las 16:30 horas abrirá sus puertas la feria de artesanía en el pabellón municipal.

Paralelamente, a partir de las 17:00 horas, la música se abrirá paso en La Zarza con el Nícalo Fest, que comenzará con el concierto de Masamadre. Después le seguirá El Naán y a las 20:30 habrá un pequeño parón para degustar una tapa de nícalo elaborada por el restaurante San Roque, que tendrá un precio de tres euros.

Dulzaro, un artista que propone combinar el folklore tradicional con los ritmos actuales, se subirá el escenario a las 21:30 horas con una actuación que, por sus características, es una opción idónea para acercar a los más pequeños hasta los sonidos tradicionales. El encargado de cerrar el festival será Delameseta, a partir de las 23:30 horas.

Domingo 15 de noviembre

Las jornadas llegarán a su fin el domingo 15 de noviembre, en un último día que comenzará, a las 10:00 horas, con la IV Carrera y Marcha del Nícalo, con salida frente al monumento. Las inscripciones están abiertas hasta este viernes.

A las 13:30 tendrá lugar una divertida competición gastronómica, Duelo de Fogones, donde La Zarza se enfrentará al municipio vecino de Olmedo.

El Museo Etnográfico Santa Eufemia ofrecerá una nueva visita a las 16:00 horas y estas jornadas concluirán a partir de las 17:00 horas con un show cooking en directo de la mano de Catering Andurina.