Operativo con técnicos y Policía Local por el fraude de gas de Arroyovereda. Ayto. Arroyo de la Encomienda.

Destapan 26 enganches ilegales de gas en Arroyovereda y el alcalde exige "la rescisión" de esos alquileres por el fraude

Redada contra el fraude energético y alarma vecinal en la comunidad de Arroyovereda. Una veintena de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda desplegó este jueves un amplio dispositivo de inspección en la calle Narciso Monturiol que se saldó con el descubrimiento de 26 enganches ilegales al suministro de gas.

Más de la mitad de las conexiones fraudulentas fueron localizadas en pisos propiedad de la Sareb, entidad dependiente del Gobierno de España.

La intervención arrancó tras recibirse una denuncia que alertaba de la existencia de tomas ilícitas en estos inmuebles. Durante más de ocho horas, personal técnico de la empresa gestora del gas revisó una a una las instalaciones bajo estrecha escolta policial para prevenir altercados de orden público.

Al detectar las 26 acometidas irregulares, los operarios procedieron de inmediato a instalar contadores digitales para cortar de raíz el consumo fraudulento, mientras los agentes han abierto diligencias contra los moradores por un presunto delito de defraudación de fluido.

Peligro por el fraude

Dado que más de la mitad de los defraudadores ocupan viviendas bajo contratos de alquiler social de la Sareb —un régimen que contempla la cancelación automática del arrendamiento y el desahucio en caso de cometerse un delito—, el Ayuntamiento ha reclamado contundencia inmediata a la sociedad estatal.

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha exigido a la Sareb "la rescisión de todos esos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude en los suministros".

Policía Local en la calle Narciso Monturiol de Arroyovereda. Ayto. Arroyo de la Encomienda.

El regidor ha subrayado además la gravedad del peligro generado en el edificio: "Además hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos".