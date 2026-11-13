Bomberos de Valladolid en una imagen de archivo. El ESPAÑOL

Desalojadas 40 personas por el incendio de una moto eléctrica en un garaje de Valladolid

Un incendio declarado en una moto eléctrica estacionada en un garaje comunitario de la calle Antonio Machado, número 12, en Valladolid, obligó a desalojar a unas 40 personas durante la noche.

Un hombre de unos 70 años tuvo que ser atendido por inhalación de humo y trasladado al hospital Universitario Río Hortega.

El aviso se recibió a las 22.49 horas en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2. En un primer momento, no constaban personas afectadas, pero, tras la llegada de los servicios de emergencia, se decidió desalojar las viviendas próximas como medida de precaución.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y los Bomberos de Valladolid. Además, el 1-1-2 avisó al Centro Coordinador de Emergencias y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

El personal sanitario atendió a un hombre de unos 70 años afectado por el humo, que fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital Río Hortega.

El incendio quedó extinguido en torno a las 2.00 horas. Una vez controlada la situación y garantizada la seguridad del inmueble, las aproximadamente 40 personas desalojadas pudieron regresar a sus domicilios.