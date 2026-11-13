Conrado Íscar junto al retrato de Felipe II y un actor (foto: Miriam Chacón-Ical), el castillo de Peñafiel y una de las bodegas de la DO Cigales. Montaje E.E.

Castillos, bodegas centenarias y el eco de Felipe II: la provincia de Valladolid revive su esplendor histórico en Intur

El legado medieval de los castillos, la historia centenaria de una tierra de vino y el eco aún presente de Felipe II. La Diputación de Valladolid ha decidido rescatar, impulsar y promocionar el esplendor de una provincia que se presenta como uno de los principales reclamos en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur).

La Feria de Muestras acoge hasta este 15 de noviembre la celebración de Intur, una cita en la que la institución provincial comparte espacio con el Ayuntamiento de Valladolid, con quien presentó este pasado jueves, 12 de noviembre, la temática del stand.

De esta manera, el quinto centenario del nacimiento de Felipe II, el 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación de Valladolid, las rutas del vino de una provincia reconocida a nivel internacional por sus viñedos y los castillos como testigos de la historia medieval marcan la temática de una oferta que pretende atraer visitantes.

La figura de Felipe II

La provincia de Valladolid no podría entenderse sin Felipe II y Felipe II no podría entenderse sin la provincia de Valladolid. Su nacimiento en el Palacio de Pimentel marcó el comienzo de una relación histórica que situó al territorio como epicentro de algunos de los acontecimientos esenciales del Siglo de Oro español.

Valladolid fue escenario de parte de la vida política y cortesana de la Monarquía Hispánica, que se tradujo a la postre en una huella patrimonial y cultural que hoy es uno de sus principales atractivos turísticos.

La huella de Felipe II es patente en gran parte de la provincia vallisoletana. De Tordesillas, residencia de la reina Juana I de Castilla, su abuela, a Villagarcía de Campos, donde fue educado el hermano del monarca, don Juan de Austria.

La Santa Espina, por su parte, fue el punto de encuentro en el que Felipe II y Juan de Austria se conocieron durante una apacible jornada de caza. El monarca eligió Simancas para impulsar y consolidar el Archivo General, elemento clave de la Monarquía Hispánica.

Medina del Campo, referencia comercial durante la época, o Medina de Rioseco, la ciudad de los Almirantes. Y Valladolid, como no podía ser de otra manera, su ciudad natal.

Pronto comenzará, además, el año del V Centenario del Nacimiento de Felipe II. Una efeméride en la que el monarca ostenta todo el protagonismo de una oferta que se ha preparado para conmemorar su memoria, legado e historia.

Un patrimonio histórico, en torno a la figura de Felipe II, que se entrelaza con el legado medieval de los castillos de Valladolid y las cuatro Rutas del Vino certificadas de la provincia. La propuesta turística conjuga historia, cultura, paisaje, patrimonio y gastronomía, dando un resultado que ayuda a vivir una experiencia única.

Castillos de Valladolid

Dentro de toda la propuesta, los castillos conforman uno de los elementos diferenciadores de la provincia. Las fortalezas y los recintos amurallados se extienden a lo largo y ancho del territorio, fusionando pasado y presente para ofrecer una experiencia épica.

Del Castillo de Fuensaldaña, antigua residencia señorial de los Vivero en el siglo XV y sede de las Cortes de Castilla y León durante el XX, al de Villafuerte, Encinas de Esgueva y Peñafiel. También pasando por Portillo, Íscar, Medina del Campo o Simancas, así como por Torrelobatón, Urueña, Villagarcía de Campos y Trigueros del Valle.

Localidades donde sus fortificaciones constituyen elementos de alto valor histórico y monumental, pero que también son enclaves que organizaron la ocupación, el control y la articulación de todo el espacio provincial.

Al posicionarse sobre cerros, páramos o posiciones, también atesoran una gran visibilidad, conformando así una de las grandes estampas del paisaje vallisoletano. Sirven como un punto de encuentro entre el patrimonio histórico, la naturaleza, la gastronomía y el enoturismo.

Precisamente es esa, su capacidad para actuar como nodos de actividad económica y social, lo que los convierte en uno de los instrumentos principales a la hora de vertebrar la oferta turística de toda la provincia.

Son, además, un gran aliado para la tercera de las patas de esta oferta, las Rutas del Vino. En destinos como Peñafiel, Medina del Campo, Trigueros del Valle, Torrelobatón, Tiedra o Encinas de Esgueva, entre otros, permiten construir propuestas turísticas de gran atractivo que combinan el patrimonio con el enoturismo.

Es, de esta manera, uno de los elementos diferenciadores de la provincia, donde los visitantes pueden recorrer en pocos kilómetros algunos de los viñedos más destacados de todo el país a la vez que descubren fortalezas medievales, monasterios históricos, bodegas, tanto tradicionales como subterráneas, muchas de ellas centenarias, y pueblos que conservan la esencia de lo rural.

Ruta del Vino

El enoturismo, en Valladolid, abarca mucho más que la visita de una bodega. Está concebido como una experiencia cultural completa, dentro de una historia conjunta de un territorio donde el sector vitivinícola es uno de los mayores dinamizadores sociales y económicos.

Valladolid es el único territorio de España con cuatro Rutas del Vino certificadas, siendo uno de los principales destinos enoturísticos del país.

Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro conforman esta oferta enoturística marcada por la variedad de experiencias ligadas al vino. Aquí podrán descubrirse desde grandes bodegas con prestigio internacional a la naturaleza más auténtica del entorno, sin olvidar el patrimonio histórico y cultural.

El objetivo es invitar a los asistentes de Intur a disfrutar de las propuestas vinculadas al vino, a la gastronomía, al patrimonio y el paisaje en cada una de las cuatro Rutas del Vino.

La Ruta del Vino Ribera del Duero es una de las grandes locomotoras del enoturismo nacional. Con más de 381.000 viajeros, es la segunda más visitada en España y la primera de las zonas de interior.

También está la Ruta del Vino de Rueda, que destaca por su patrimonio subterráneo y la cultura del verdejo. Aquí destacan los contrastes y las mil tonalidades diferentes de la tierra. Un lugar donde se conserva esta variedad autóctona que ha tejido el ADN de la población local generación tras generación.

La Ruta del Vino Cigales combina las bodegas históricas con el patrimonio monumental, las experiencias gastronómicas, las rutas de senderismo y el turismo cultural.

Recursos tan singulares como las bodegas subterráneas tradicionales o el monasterio de Santa María de Palazuelos, completan una propuesta que está coronada con el patrimonio vinculado al histórico clarete de Cigales.

Y, por último, está la Ruta del Vino de Toro, donde la tradición y la singularidad se dan la mano en el valle del Duero. Es uno de los destinos emergentes del momento gracias a la personalidad de sus vinos y una oferta donde se disfruta el patrimonio histórico, las bodegas centenarias, la gastronomía y el paisaje.