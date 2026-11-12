Valladolid une fuerzas en Intur con un expositor que presume de citas internacionales, gastronomía y legado histórico

Valladolid ha vuelto a convertir la Feria de Turismo de Interior (INTUR) en su gran escaparate.

Desde este jueves y hasta el próximo domingo, la capital y la provincia comparten un año más un expositor conjunto para demostrar que la oferta turística local no tiene rival.

Con un estilo cercano, atractivo y pensado para todos los públicos, ambas instituciones han presentado una hoja de ruta repleta de razones para no moverse de la tierra o, mejor dicho, para recorrerla de cabo a rabo.



La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha sido la encargada de abanderar la propuesta de la capital, recordando que Valladolid presume estos días de ser el epicentro mundial del buen comer.

Tras acoger el Concurso Nacional y el Mundial de Pinchos y Tapas, la ciudad celebra el Festival Internacional de la Tapa, permitiendo a vecinos y visitantes saborear las creaciones finalistas en los bares y restaurantes locales. ¿El truco para no perderse nada? Consultar la aplicación SpainisTapas.

Pero la cosa no queda solo en el paladar. La agenda urbana viene cargada de momentos marcados a fuego en el calendario vallisoletano:



El próximo 26 de noviembre se encenderá el alumbrado navideño, un clásico que inunda de ilusión las calles y atrae a miles de curiosos.

Del 13 al 17 de enero de 2027, Pingüinos volverá a situar a la ciudad en el mapa internacional del motor, congregando a miles de moteros en una cita ya imprescindible del invierno.

La Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, volverá a sacar a las calles las joyas de la imaginería castellana en una mezcla perfecta de arte, devoción e historia.

Un viaje por la provincia

Por su parte, el diputado y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, ha demostrado que la provincia es un cofre lleno de tesoros por descubrir.

El hilo conductor elegido para esta edición ha sido el mismísimo Felipe II, nacido en el Palacio de Pimentel (sede de la Diputación) hace casi quinientos años, y cuya huella se extiende por localidades como Tordesillas, Simancas, Medina del Campo o Villagarcía de Campos.

A ese recorrido histórico se le suma una red de castillos de película —como los de Peñafiel, Fuensaldaña, Íscar o La Mota— y yacimientos arqueológicos tan sorprendentes como la Villa Romana de Almenara-Puras o el poblado vacceo de Pintia.

¿Y qué sería de Valladolid sin sus vinos? El enoturismo brilla con luz propia gracias a sus denominaciones de origen.

A las ya consagradas rutas de Ribera del Duero (que celebra este año su vigésimo aniversario), Rueda, Cigales y Toro, se suma la reciente incorporación de la Ruta del Vino de León, que abarca a casi una veintena de municipios del norte de la provincia.



Ver y saborear

Uno de los momentos más simpáticos y originales del stand llegará de la mano de ‘Dedicatorias a don Miguel’, un homenaje participativo al escritor vallisoletano Miguel Delibes.

A través de Lorenzo, el inolvidable joven bedel de sus novelas, los visitantes están invitados a dejar un mensaje de cariño en un gran panel habilitado para la ocasión (con pases dobles diarios a las 13:00 y a las 18:00 horas entre el viernes y el domingo).

La diversión y la experiencia práctica se completan con una programación repleta de actividades para el fin de semana: desde catas y presentaciones de las Rutas del Vino hasta talleres de cajas nido del Valle de los 6 Sentidos, visitas del Zoo La Era de las Aves, bailes renacentistas llegados desde Mojados y actuaciones de folclore tradicional.