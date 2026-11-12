Miembros de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid este jueves en una rueda de prensa. PSFV

Paralizar las obras de la estación y abordar el "irrenunciable" soterramiento: los deberes de la plataforma al futuro Gobierno

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid (PSFV) ha avanzado este jueves que pedirá tras las próximas elecciones generales del 29 de noviembre al nuevo Gobierno de España que paralice las obras de la estación de trenes.

Desde la organización han defendido el soterramiento como algo "irrenunciable" y han reivindicado que la ciudad del Pisuerga no puede pagar las consecuencias de una "mala gestión" de las infraestructuras por parte de Adif y la falta de presupuestos de 2023.

Tras la tragedia de Urda (Toledo), han resaltado que el mantenimiento de las infraestructuras y la seguridad de los viajeros es algo "prioritario", pero han precisado que no se puede "renunciar a nuestro proyecto legítimo y esencial para hacer de Valladolid una ciudad más igualitaria y más integradora".

Han incidido en que "no es incompatible" el mantenimiento de las vías con la inversión en nuevas infraestructuras y han lanzado este aviso especialmente al PP, "por si llegan al Gobierno a partir del 29 de noviembre".

"Tenemos muy claro que es viable técnicamente y económicamente, tal y como se ha demostrado en los soterramientos del Pinar de Antequera y del Polígono de San Cristóbal que no estaban previstos en el convenio de 2002", han sostenido.

La propuesta de la PSFV está sustentada, en primer lugar, en el "importante esfuerzo" que ha realizado el Ayuntamiento de Valladolid, en nombre de los vecinos, durante todos estos años con Adif y Renfe.

Por eso, han recordado que se les ha cedido a las dos empresas estatales más de 70 hectáreas para su nuevo complejo y los talleres, además de suelo recalificado en los antiguos talleres, la estación de Ariza, la de la Esperanza y los terrenos de Redalsa.

Algo que, a su juicio, les permitiría "especular con esas zonas urbanas para financiar otros proyectos en otras ciudades", según han lamentado.

En este contexto, han defendido que la inversión del soterramiento en Valladolid puede afrontarse "de manera progresiva" y han propuesto, en primer lugar, paralizar las obras de integración en superficie que contaban con un presupuesto de 480 millones.

El segundo de los puntos es la suspensión de la construcción de la nueva estación, cuyo coste inicial previsto es de 250 millones de euros, porque "sólo mira al centro de la ciudad y tampoco resuelve los problemas de marginación de una parte importante de la ciudadanía".

El tercer punto de la propuesta aboga por modificar el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) de 2017 y recuperar el espíritu inicial de 2002, con el soterramiento como proyecto único.

Para financiar el proyecto, la PSFV propone recurrir a los 100 millones que la SVAV tiene en caja, revertir los recursos que se iban a destinar a la integración y a la estación, y aprovechar la venta de los 230 mil metros cuadrados liberados de los antiguos talleres, las estaciones de Ariza y de la Esperanza, y de los terrenos de Redalsa.

"Han sido valorados en 2017 en 803 millones por Segipsa, empresa pública del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda, que valora con mucho rigor los suelos públicos. Probablemente hoy supere ese valor", han hecho hincapié.

Todo ello, consideran, permitiría acometer el soterramiento en unos "plazos coherentes y equilibrados" entre la ejecución de la obra y su financiación, con la venta de suelo por fases para ir haciendo frente a los gastos generados.

Presentan la propuesta como un "proyecto integral soterrando 5 kilómetros de vía, con una estación soterrada similar a la de Murcia que ha costado 70 millones de euros".

Su idea parte de que el coste por kilómetro de los soterramientos que se han llevado a cabo es de entre 80 y 100 millones, por lo que "en Valladolid el problema no es ni técnico ni económico, sino que sólo depende de la voluntad política y de una planificación a medio plazo".

Además, han asegurado que conllevaría una rentabilidad económicamente "porque daría a la ciudad un fuerte impulso económico, supondría la creación de más de 1.500 empleos directos y más de 13.000 puestos inducidos".

Al mismo tiempo, han defendido que el Ayuntamiento de Valladolid ganaría en recursos "gracias a la revalorización de determinadas zonas y su desarrollo industrial" y serviría para "paliar el problema de la vivienda en nuestra ciudad".

"Permitiría construir viviendas públicas que favorecería la integración de familias desfavorecidas", han garantizado.