Muere la cantante vallisoletana Helena Bianco a los 78 años días después de desvelar su lucha contra el cáncer

La escena musical española amaneció de luto este jueves con el fallecimiento de la cantante vallisoletana Helena Bianco, una de las voces más reconocibles del pop melódico y la canción ligera de las últimas cinco décadas.

La artista, nacida en Valladolid el 6 de enero de 1948 como Elena Vázquez Minguela, falleció a los 78 años a primera hora de la mañana, apenas nueve días después de que se hiciera público su diagnóstico de un cáncer neuroendocrino "muy agresivo y resistente a los tratamientos".

Su hermano, Alberto Vázquez, fue quien comunicó la triste noticia a través de las redes sociales con un mensaje desolado.

"Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo idea de cómo vivir sin ti", afirmó. Acompañó las palabras de una imagen generada por inteligencia artificial en la que ambos aparecen abrazados y pidió a los seguidores que, en lugar de enviar flores, realicen donaciones en nombre de Helena para impulsar la investigación de esta enfermedad poco conocida.

Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid (EMMVA), junto a su banda y su coro, ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de la cantante vallisoletana Helena Bianco, a la que ha calificado como una figura fundamental de la música popular española con quien la institución tuvo la oportunidad de compartir ensayos, actuaciones y estrechos vínculos artísticos.

A través de un comunicado oficial, el equipo de la escuela ha querido rendir homenaje a una artista cuya trayectoria se extendió durante más de seis décadas sobre los escenarios.

Referente indiscutible de la memoria colectiva musical del país, primero al frente del grupo Los Mismos y posteriormente en su carrera en solitario, Bianco acompañó con su voz a varias generaciones, revalidando además su vigencia y magnetismo artístico en 2019 tras alzarse con la victoria en el programa televisivo La Voz Senior.

Más allá de su faceta profesional, desde la EMMVA han subrayado su calidad humana. Quienes trabajaron junto a ella destacan "su fuerza, su energía, su cercanía y esa pasión por la música que transmitía en cada encuentro", asegurando que deja una huella imborrable entre el profesorado y el alumnado del centro.

El comunicado recuerda de manera especial la cita vivida el pasado 7 de septiembre en la Academia de Caballería, en el marco de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Aquella noche, la Banda y el Coro de la EMMVA acompañaron sobre el escenario a la intérprete en el que acabaría siendo su último concierto en su ciudad natal.

Una velada que hoy cobra un significado especialmente emotivo para la comunidad educativa y musical de Valladolid, y de la que la escuela conserva el testimonio audiovisual de aquella actuación compartida.

Finalmente, la Escuela Municipal de Música ha trasladado sus condolencias y todo su cariño a los familiares, amistades y compañeros de profesión que compartieron décadas de música con la artista, despidiéndola con un mensaje de gratitud: "Tu voz y todos esos momentos compartidos permanecerán siempre con nosotros".

Un diagnóstico repentino

El diagnóstico había llegado de forma inesperada hacía unos nueve meses. Según relató el propio Alberto en el programa 'Y ahora Sonsoles', todo comenzó con un fuerte dolor de espalda que Helena atribuyó inicialmente a un golpe con una maleta.

Las molestias no remitían, se realizaron pruebas y llegó "esa palabra que duele tanto". El cáncer neuroendocrino, del que apenas habían oído hablar, resultó duro, agresivo y resistente a las terapias.

La cantante se sometió a quimioterapia, interrumpió su agenda profesional y permaneció ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde, a pesar de su extrema debilidad y el avance de las metástasis, seguía consolando a su familia con frases como “no os preocupéis tanto” y tratando con amabilidad a todo el personal sanitario.

Horas antes de su muerte, Helena había publicado un último mensaje de agradecimiento a través de su discográfica.

"Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza… Sentirme querida por tantas personas es un regalo enorme", señaló.

Una voz nacida en Valladolid

Helena Bianco comenzó su trayectoria artística muy joven y se consolidó a los 17 años como vocalista del grupo Los Mismos, junto a compañeros también vinculados a Castilla y León, como Antonio Pérez Gutiérrez, de Valladolid, y Benjamín Santos, de Palencia.

El trío alcanzó un enorme éxito en los años 60 y 70 con temas que se convirtieron en auténticas canciones del verano. Su voz sonó en clásicos como 'El puente', 'Voy a pintar las paredes con tu nombre' o 'Ata una cinta alrededor del viejo roble'.

Uno de los detalles más curiosos de su carrera está ligado precisamente a 'El puente', el gran éxito de 1968. La propia Helena inspiró la canción: el compositor argentino Ricardo Ceratto se fijó en su miedo al avión y al barco, un temor que ella misma reconocía seguir padeciendo y que solo podía superar medicada.

La letra imaginaba un puente entre Valencia y Palma de Mallorca para viajar "sin necesidad de tomar el barco o el avión". En una entrevista posterior, la artista recordaba haber llegado a un encuentro en Galicia por carretera desde su Valladolid natal, fiel a ese recelo.

Tras la disolución del grupo a finales de los 70, Helena desarrolló una carrera en solitario con altibajos. Participó en concursos como Vivo cantando (2003) o Misión Eurovisión (2007, formando dúo con su marido Guillermo Antón bajo el nombre Los Amantes).

Su gran resurgimiento mediático llegó en 2019, cuando ganó la primera edición de La Voz Senior interpretando temas de Mari Trini y Olga Guillot en el equipo de Pablo López.

Aun así, la experiencia fue "agridulce": después de la victoria constató que el mercado musical apenas apuesta por artistas de su edad, una decepción que ella misma denunció con claridad.

Un vínculo irrompible

Aunque residía en Madrid desde hacía años, Helena nunca perdió el contacto con Valladolid. Visitaba con frecuencia a sus familiares y regresaba a los escenarios de su ciudad natal. Uno de sus últimos conciertos destacados allí fue el 10 de septiembre, cerrando las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León en 2023 confesaba con emoción su arraigo y revelaba un aspecto íntimo de su relación con el arte.

"La música me ha ayudado a salir del inicio de una depresión. Porque cuando realmente me meto dentro de ella, me saca todos los males que pueda tener a la vez. Aun en momentos muy bajos, salgo a un escenario y ya con el primer acorde soy otra persona", apuntaba.

Esa misma fuerza la acompañó en los momentos más difíciles de su vida personal, incluida la muerte de su marido Guillermo Antón en diciembre de 2024, a quien describía como alguien que "me lo enseñó todo en la vida". Deja una hija, Sandra, y dos nietos.

La voz de Helena Bianco, que durante décadas unió a generaciones en verbenas, bodas y programas de televisión, se apaga ahora. Pero su legado, y el puente emocional que construyó entre su Valladolid natal y el resto de España, permanecerá siempre. Descanse en paz.