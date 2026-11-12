La mayor banda de la cocaína de Valladolid se enfrenta a siete días de juicio: compraban al por mayor en Galicia y Asturias

La Audiencia Provincial de Valladolid acogerá los días 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre el juicio contra una de las mayores bandas organizadas de tráfico de cocaína de la provincia. Hay ocho encausados, para los que la Fiscalía pide penas de prisión de 10 años y seis meses de cárcel para siete de ellos, y 12 años y seis meses para el octavo.

Asimismo, solicita una multa de cuatro millones de euros para cada uno por el presunto delito contra la salud pública. Durante la fase de explotación de la investigación, las autoridades intervinieron más de 56 kilogramos de cocaína, que podría alcanzar un valor de más de 5,7 millones de euros en caso de ser vendida por gramos o de 1,8 millones en kilogramos.

Siempre según las conclusiones de la Fiscalía Provincial, a cuyo escrito ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, el grupo, perfectamente organizado y con distintas funciones cada miembro, adquiría la sustancia estupefaciente en Galicia y Asturias.

Para trasladar la droga hasta Valladolid, organizaban convoys con vehículos utilizados por la organización que salían conjuntamente de madrugada hacia los destinos donde compraban la cocaína.

A la vuelta, los vehículos volvían por separado para evitar ser relacionados. El 18 de febrero de 2025, el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid concedió la autorización para instalar un dispositivo de sonorización y geolocalización en uno de los vehículos utilizados por la organización.

Esto se llevó a efecto el 14 de marzo y el 1 de mayo, los investigadores iniciaron la explotación de la operación para tratar de interceptar a los miembros a la vuelta de uno de sus viajes a Galicia.

Ese mismo día detuvieron a uno de los presuntos implicados en la trama a su llegada a Valladolid, mientras que un segundo vehículo logró esquivar el control policial y huir a gran velocidad por la A-62 en dirección Palencia, logrando despistar a los agentes al meterse por un camino de tierra cerca de Fuensaldaña (Valladolid).

Finalmente, el vehículo que logró huir del control policial se dio cita con el resto de miembros en unos caminos colindantes a la localidad de Corcos, donde tenían pensado traspasar la droga que transportaba el turismo perseguido por los agentes a otro.

Tras ser sorprendidos de nuevo por los agentes, uno de ellos logró huir en uno de los turismos, otros dos a pie y dos más fueron detenidos por los agentes de la autoridad. Al día siguiente, el 2 de mayo, fue arrestado el cuarto de los miembros.

En uno de los vehículos intervenidos se incautaron decenas de kilogramos de cocaína y acto seguido la autoridad judicial dio autorización para efectuar diversas entradas y registros en propiedades de los encausados.

Dichos registros dieron como resultado la intervención de diversos materiales, dinero, objetos y hasta una pistola registrada como arma prohibida. El 12 de mayo de 2025, los cuatro miembros que permanecían huidos fueron localizados y arrestados en un domicilio de Calvarrasa de Arriba (Salamanca).

La Fiscalía considera que todos estos hechos constitutivos de los presuntos delitos contra la salud pública, por los que pide 8 años y seis meses de cárcel y una multa de 4 millones de euros a cada uno de los encausados.

Por el supuesto delito de pertenencia a organización criminal, solicita una pena de dos años de prisión. Además, a uno de los encausados le añade un presunto delito de tenencia ilícita de armas por el que le solicita otros dos años más de privación de libertad.