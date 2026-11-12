La Lotería Nacional deja una alegría en Valladolid: parte del segundo premio cae en un conocido polígono de la capital
El número agraciado, dotado con 60.000 euros al número, se ha vendido en un despacho receptor del Polígono de San Cristóbal.
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El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 12 de noviembre, ha dejado parte del segundo premio en Valladolid capital.
El número agraciado ha sido el 52.774, dotado con 60.000 euros al número, y se ha consignado en la ciudad del Pisuerga en el despacho receptor 85.615, ubicado en la calle Pirita, 4, en pleno Polígono de San Cristóbal.
Este mismo segundo premio también ha estado muy repartido por otros puntos de España como Monistrol de Montserrat (Barcelona), Lepe (Huelva) y las localidades madrileñas de Arroyomolinos, Fuenlabrada y Madrid capital.
Por su parte, el primer premio del sorteo de este jueves, dotado con 300.000 euros al número, ha recaído en el 39.430 y se ha vendido íntegramente en Murcia, en la administración situada en la plaza Puxmarina, 3.
Los reintegros del sorteo han sido el 0, el 3 y el 1.