Detenidas varias personas tras registrar un chalé en Aldeamayor Golf por orden de un juzgado de Salamanca

La Guardia Civil ha detenido a varias personas tras registrar un chalé situado en la urbanización Aldeamayor Golf, en Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

La intervención se enmarca en una operación relacionada con delitos contra el patrimonio y ha sido ordenada por un juzgado de instrucción de Salamanca, según han confirmado fuentes de la operación a este medio.

El dispositivo se ha desplegado a primera hora de la mañana de este jueves y ha contado con la participación de más de una veintena de efectivos del Instituto Armado.

La actuación ha estado coordinada por la Comandancia de Salamanca, aunque también han intervenido agentes pertenecientes a la Comandancia de Valladolid.

Los guardias civiles procedentes de Salamanca, todos ellos vestidos con ropa de calle y con un chaleco del Cuerpo y provistos con pasamontañas y bragas para ocultar sus rostros.

El registro se ha llevado a cabo en una vivienda unifamiliar de esta urbanización residencial de Aldeamayor de San Martín, donde los agentes han practicado las diligencias correspondientes en el marco de la investigación judicial.

La operación continúa abierta, por lo que no han trascendido más detalles sobre el alcance de la investigación ni sobre las circunstancias que han motivado el registro.