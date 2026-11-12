Imagen de Carlos Pérez con las cajas de Remolonas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Carlos (43), cofundador de un supermercado online y sostenible: “Las manzanas feas son las más sabrosas”

Remolonas (Remolonas Foods) pasa por ser un supermercado online y sostenible español, con modelo de suscripción, que se dedica a rescatar excedentes alimentarios.

Fue fundado en Valladolid, en el año 2024, y su misión principal pasa por luchar contra el desperdicio de alimentos conectando los excedentes del campo y de la industria alimentaria, directamente con los hogares y empresas.

“Cada semana se tiran toneladas de comida buena por un calibre, una etiqueta o una fecha. Nosotros la llevamos a la mesa. Pagamos al productor lo que merece y damos empleo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social”, asegura Carlos Pérez, CEO y cofundador de la empresa.

Venden frutas y verduras de temporada que son perfectamente aptas para el consumo pero que están descartadas por los canales tradicionales debido a su aspecto físico, calibre o formas imperfectas. Esa “fruta fea”, se podría decir. También venden productos de despensa como aceites, conservas o legumbres, que tienen fechas de consumo cortas, excesos de producción o cambio de empaque.

A través de un modelo de cajas, los usuarios se suscriben para recibir, de forma periódica (semanal o quincenal) cajas personalizables de alimentos a domicilio sin compromiso de permanencia.

Al saltarse los intermediarios y aprovechar el excedente ofrecen precios “más competitivos” e “impulsan el beneficio medioambiental, al reducir la comida que termina en la basura” en una empresa que “fomenta un empleo inclusivo”.

“Las manzanas feas son las más sabrosas. Nadie dice la verdad sobre lo que se desperdicia hablando de alimentos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Carlos Pérez.

La vida de Carlos

Carlos Pérez es un vallisoletano de 43 años. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y que cuenta con un máster en Negocios Digitales y otro en Dirección en Recursos Humanos. Se define como un “empresario” y una “persona curiosa e inquieta” a la que le “gusta crear y entender cómo funcionan las cosas” con el fin de “buscar una forma distinta de hacerlas”.

Es amante del deporte, de pasar buenos ratos con su familia y amigos y le encanta la playa y el campo. Vive en la ciudad del Pisuerga porque decidió emprender aquí y está orgulloso de ello.

“Sobre mi infancia, recuerdo que siempre estaba de un lado para otro. Probando cosas. He crecido en un entorno familiar intenso en Valladolid en el que el mundo empresarial siempre estaba muy presente. De pequeño, me ilusionaba más crear una empresa que encontrar trabajo en una”, explica.

Tras completar sus estudios y pasar por múltiples sectores poniendo los cinco sentidos en los mismos, sería con la pandemia cuando llegaría la idea de Remolonas.

Idea y puesta en marcha

“La idea de Remolonas nace durante la pandemia. En el año 2020. Todo, a raíz del desperdicio alimentario que es un problema enorme. Alimentos buenos y de calidad pierden su salida comercial. Al mismo tiempo, hay familias haciendo números para llenar la nevera”, señala el CEO y cofundador de este supermercado online y sostenible.

A partir de “este problema medioambiental”, apunta Carlos Pérez, han construido “un modelo que genera ahorro, aprovechamiento de alimentos y crea oportunidades de empleo”.

“Desde el año 2020 hasta agosto de 2024, que es cuando abrimos Remolonas, hubo mucho trabajo en proveedores, tecnología, logística y para levantar capital y construir un gran equipo”, explica nuestro entrevistado.

Remolonas es “mucho más que un supermercado”, indica nuestro entrevistado para añadir que “estamos construyendo una infraestructura tecnológica para absorber inventario vulnerable a escala” y en el que el equipo “apoya a la industria alimentaria de Castilla y León y de España”.

“Remolonas nació en Valladolid y me ilusiona mucho que el crecimiento se esté canalizando desde aquí y lleguemos a miles de clientes. Contamos con un centro de distribución logístico desde la ciudad del Pisuerga, desde donde enviamos todos los productos al resto del país, pero somos un supermercado online”, explica el CEO y cofundador.

Productos en Remolonas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El funcionamiento

El modelo de negocio de Remolonas, y de este supermercado online, consiste en rescatar alimentos directamente de agricultores y grandes marcas nacionales que el canal de distribución tradicional rechaza por motivos estéticos, calibres imperfectos, excesos de producción o fechas de consumo próximo ofreciéndolos con grandes descuentos.

“Trabajamos, directamente, con productos, fabricantes y marcas de toda España y parte de Europa. Hay alimentos de calidad que tienen dificultades para venderse en sus canales habituales o marcas que quieren promocionar el producto y darse a conocer. Nosotros les permitimos llegar a los clientes”, señala nuestro entrevistado.

Señala también, en algo muy importante, que el productor “tiene acceso a esa demanda” porque lo que “queremos es que tenga un canal digno y un precio justo por lo que hace” para que, también, una familia “pueda comprar un buen producto y ahorrar”.

“Al cliente le resuelve una compra habitual y, a nosotros, nos permite conocer la parte de la demanda con antelación y ser más eficientes a la hora de reducir el excedente alimentario. Somos una especie de arbitraje para que la cadena de suministro funcione mejor y de una manera más eficiente”, añade Carlos Pérez.

El servicio funciona, principalmente, a través de un sistema de suscripción flexible basado, primero en la elección de la caja base de frutas y verduras. El usuario inicia esta suscripción seleccionando una caja mixta de frutas y verduras de temporada que proceden de productores locales y se puede elegir entre una de 6 y 7 kilos u otra de 10 y 11 kilos.

Después, el cliente define cada cuánto tiempo desea recibir el pedido en el domicilio, normalmente con entrega semanal o quincenal y dentro de un sistema que no tiene compromiso de permanencia.

Además, al activar la suscripción de la caja, se desbloquea el acceso a una tienda online VIP, exclusiva “con más de 500 productos de marcas habituales como aceites, conservas, desayunos, aperitivos y opciones sin gluten”.

“Estos productos de despensa también provienen de excedentes o cambios de envase, permitiendo completar la compra semanal a precios muy reducidos. La caja es la llave de entrada a un supermercado privado con precios que sorprenden”, indica Carlos Pérez.

Ahorro y pedidos

El CEO y cofundador de Remolonas nos cuenta que “están construyendo un negocio que funciona, económicamente, en cada pedido”.

“El cliente ahorra un 30% de media comprando en nuestro supermercado online con un producto de igual o mejor calidad. Esa es nuestra propuesta. Queremos que una familia compre un producto de calidad a un precio asequible dedicando poco tiempo a esta compra y que detrás haya un impacto medioambiental y social”, señala Carlos Pérez.

Nuestro protagonista afirma que “tenemos 12.000 pedidos de cajas al mes” y que “en dos años hemos construido una empresa que ha alcanzado un nivel de ingresos de más de cuatro millones de euros al año”.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido con los recursos que teníamos. Detrás de todo esto hay proveedores, tecnología propia y una operación física que lo hace funcionar cada día”, añade.

Señala que “han construido un supermercado online que es capaz de abastecer a toda España con 500.000 euros de inversión inicial” para “facturar cuatro millones de euros al año”.

Carlos Pérez explica que Remolonas es ya “una scaleup”. Una empresa que ya ha superado la fase inicial de una startup y que cuenta con un modelo de negocio probado y escalable que “registra un crecimiento anual superior al 10% en facturación o número de empleados”.

“Tenemos un modelo en marcha y estamos construyendo la infraestructura para crecer muy rápido. Queremos cambiar cómo funciona una parte de la industria alimentaria y necesitamos capacidad para mover mucho más volumen. Eso abre oportunidades para aumentar la rentabilidad y estamos invirtiendo en esa capacidad de crecimiento”, añade.

Matiza que “creamos un modelo disruptivo” porque “tenemos inversores de capital-riesgo” que “quieren multiplicar por diez o por cien la inversión” por lo que “ven oportunidad de crecer en este negocio”.

30 trabajadores

Remolonas cuenta con un equipo de 30 trabajadores. La mitad de esta plantilla está formada por personas con discapacidad, que trabajan en la parte de preparación de pedidos, o en riesgo de exclusión. La inclusión laboral está “en el centro” de la empresa.

Son un equipo “de alto rendimiento del emprendimiento”. Una empresa en la que los trabajadores y los inversores de capital-riesgo “están construyendo un modelo que tiene que facturar cientos de millones en los próximos años”.

“Tenemos otros socios cofundadores de Remolonas. Entre ellos están Pablo y Arturo. También hay otros trabajadores con partners y socios de la empresa en los perfiles directivos clave”, añade Carlos Pérez.

Manzanas "sabrosas"

“Las manzanas feas son las más sabrosas. Los productos nacen o crecen en el campo y son imperfectos, como la propia naturaleza. Por ello no son peores. Al contrario, son más sabrosos cogidos en su punto exacto de maduración y llegan en menos de cinco días a la casa del cliente”, apunta nuestro entrevistado.

Desde Remolonas luchan, cada día, por “ir al origen del problema del desperdicio alimentario” que llega con una “gestión inadecuada de ese inventario vulnerable o excedentario” y se encargan de “monetizar ese alimento a un precio justo al origen de la cadena alimentaria” para “transmitir ahorro a los consumidores”.

Ese inventario excedentario “es el origen del desperdicio alimentario”, añade nuestro entrevistado que señala que la planificación de una empresa “no es exacta” y añade que “en frutas y verduras la gran distribución exige que sean como tornillos y no feas”.

“Nadie dice la verdad sobre los alimentos que se desperdician. Se está contando el problema a medias cuando se reduce a lo que una familia tira al cubo de basura. Hay que mirar lo que ocurre en el campo o en la industria y antes de que el alimento llegue a la tienda”, afirma Carlos Pérez.

Pese a todo añade que “no hay que buscar culpables” sino “hacer más eficiente el sistema o la cadena de suministro alimentario” y “explica que su empresa está para hacer que todos los productos de calidad tengan su salida remolona”.

El futuro

“El futuro lo veo bien. Estamos trabajando en ampliar la capacidad logística y tecnológica para mover más producto y atender a más familias o empresas. También mirando a la tienda VIP para ayudar a más productores y marcas a darse a conocer y vender”, nos explica el cofundador y CEO de Remolonas.

Un crecimiento que, desde este supermercado online, que cuenta con apenas dos años de vida, quieren que venga acompañado de una buena experiencia de compra y de un mantenimiento de la inclusión laboral como parte fundamental del proyecto.

“Quiero construir una empresa que, desde Valladolid, facture más de 100 millones en los próximos cinco años. Que, cada vez, más productores y marcas de Castilla y León y de toda España tengan un canal digno para llegar a más clientes y vender a un precio justo”, añade Carlos Pérez.

Todo para finalizar que lo que Remolonas busca es “permitir ahorrar a las familias y empresas” y “crear oportunidades de empleo”.