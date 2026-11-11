Agentes de la Policía Nacional disuelven a los integrantes del sindicato CGT y CNT que cortaban algunas vías de Valladolid impidiendo la salida de los autobuses urbanos y el paso de vehículos Rubén Cacho / ICAL .

Valladolid vive una mañana de huelga con escaso seguimiento y tensión en los polígonos: dos policías heridos y un detenido

La jornada de huelga general de este 11 de noviembre ha arrancado en Valladolid con una incidencia limitada en la actividad económica y laboral.

Todo ello según los primeros datos trasladados por la Subdelegación del Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

La normalidad ha sido la tónica dominante durante las primeras horas de la mañana en las estaciones de tren y autobús, los polígonos industriales y las principales empresas de la ciudad.

Aunque la convocatoria ha dejado algunos incidentes durante la madrugada y las primeras horas del día.

El episodio más destacado se ha producido en torno a las 6.30 horas en el polígono de Argales, en la confluencia de la avenida de Zamora con la calle Vázquez de Menchaca.

Allí, un piquete informativo integrado por miembros de CNT, CGT y el Sindicato de Vivienda intentó cortar el tráfico, un enfrentamiento que se saldó con dos agentes de Policía heridos y un manifestante detenido, acusado de un delito contra la autoridad, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

El suceso tuvo lugar a escasos metros de las cocheras de Auvasa, donde también se habían concentrado piquetes sindicales a primera hora de la mañana.

Las organizaciones convocantes han denunciado la “represión” sufrida por los participantes en los piquetes y han calificado de “desproporcionada” la intervención policial, al considerar que los manifestantes mantenían una actitud “pacífica”.

Los sindicatos también sitúan el origen de las tensiones en un episodio anterior, ocurrido a las 22.30 horas del martes en las instalaciones del servicio municipal de recogida de residuos, en el polígono de San Cristóbal.

Según el relato de CGT y CNT, varios sindicalistas acudieron para comprobar el cumplimiento de los servicios mínimos y se concentraron pacíficamente frente a la salida de los camiones.

En ese momento, aseguran, varios agentes golpearon a algunos de los presentes e identificaron a otros.

Impacto

Pese a estos incidentes, el impacto de la huelga en la actividad de las principales empresas vallisoletanas ha sido reducido durante el turno de mañana.

Uno de los ejemplos más significativos es Iveco, donde únicamente el 10 por ciento de la plantilla de la factoría secundó el paro, según indicaron fuentes de la compañía a Ical.

Integrantes del sindicato CCOO cortan algunas vías de Valladolid impidiendo la salida de los autobuses urbanos y el paso de vehículos Rubén Cacho / ICAL

Desde la dirección también aseguraron que “no ha habido incidentes” en las instalaciones durante la movilización.

Una situación similar se ha vivido en el transporte urbano. En Auvasa, el seguimiento ha sido muy reducido.

Hasta el punto de que ningún trabajador del turno de noche, incluido el personal de taller, se sumó a la huelga, mientras que durante la mañana lo hicieron once de los 186 empleados que debían trabajar.

También el mercado mayorista Mercaolid ha mantenido su actividad sin contratiempos.

Su director gerente, Javier Pastor, aseguró a Ical que el recinto funciona “con total normalidad”, aunque reconoció que el volumen de actividad es “inferior a la de un día normal”.

Pastor explicó que durante la madrugada, entre la 1.30 y las 3.20 horas, hubo presencia de piquetes informativos en las instalaciones, pero subrayó que estos desarrollaron “estrictamente” una labor informativa sobre los derechos de los trabajadores.

Según su versión, los empleados pudieron acceder sin problemas al recinto para realizar el aprovisionamiento de mercancías.

Escaso seguimiento

Los primeros datos de la patronal apuntan también a una repercusión muy limitada de la convocatoria.

CEOE Valladolid situó el seguimiento acumulado en el 2,36 por ciento de las personas que debían trabajar en los turnos comunicados por las empresas, con información recopilada hasta las 10.33 horas.

Su presidente, Carlos Magdaleno, destacó el bajo respaldo registrado y la continuidad generalizada de la actividad en los centros de trabajo que han facilitado información.

Huelga general en Valladolid. Miriam Chacón / ICAL.

“Es un primer balance y seguiremos actualizándolo durante la jornada, pero la información disponible confirma, por el momento, nuestra previsión de una repercusión muy limitada”, señaló.

Magdaleno consideró además que “el escaso seguimiento contrasta con la dimensión que se ha querido dar a esta convocatoria” y defendió que “en las empresas que nos están informando, la realidad mayoritaria es la continuidad de la actividad”.

Movilizaciones durante el día

Así, las organizaciones sindicales mantienen su agenda de movilizaciones a lo largo de la jornada. Los convocantes programaron concentraciones a las 10 horas en VIVA, a las 11 horas en Fuente Dorada y una última convocatoria a las 19 horas en la plaza de Colón.