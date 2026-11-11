Jiale a la izquierda y Alejandro a la derecha. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Valladolid hace un gran doblete y conquista el Nacional y el Mundial de Tapas con dos pinchos únicos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha clausurado este miércoles la XXII edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial ‘Ciudad de Valladolid’ en la Cúpula del Milenio.

Tras tres días en los que Valladolid ha acogido a los mejores chefs a nivel nacional y mundial en la celebración de los certámenes de la alta gastronomía en miniatura, ya conocemos a los ganadores de esta edición.

El ganador del Concurso Nacional ha sido Jiale Pan, de Jiapan en Valladolid, gracias a su elaboración ‘Doce/29’. El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2027.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para Teo Rodríguez, del restaurante Trasto en Valladolid, y su elaboración ‘Bola del Mundo’.

Y, por último, el tercer premio se lo ha llevado la tapa ‘Volcán del Norte’ de Juan García Domínguez, del restaurante Dólar Coreses, en Vitoria-Gasteiz, hermanado con Trasto.

Además, el jurado, presidido por Janaína Torres, ha concedido tres accésits: accésit Inhostel, “Bob Bourguignon” de Alberto Montes Pereira (Restaurante Atrio, Cáceres, Cáceres), hermanado con Los Molinos. Accésit Aceites de Oliva de España, “PIPER” de Iñigo Kortabitarte Bilbao (Kobika, Durango, Vizcaya), hermanado con Jiapan. Accésit Aquavall, “L'esmorzar D'or” de Aitor Martínez Ros (Can Ros Restaurante, Burriana, Castellón), hermanado con Moka.

Campeonato Mundial

España ha resultado el país ganador del premio ‘Aceites de Oliva de España’ del décimo Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2026, gracias a su elaboración ‘Milpa’ de Alejandro San José, de Habanero Taquería. El premio, consiste en un cheque valorado en 10.000 euros junto al diploma y el trofeo.

La segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Alonso Luna Zarate y su tapa ‘The last chance croquette’ de Ojo Bangkok, Tailandia, hermanado con Los Molinos.

Y el tercer puesto, dotado con un premio de 2.500 euros, ha sido para la tapa ‘Pansuh under the Borneo Canopy” de Kenny Wei Kiat Gan, Hachi byKenny's, Malasia, hermanado con 5 Gustos.

El jurado, presidido por Mario Sandoval, ha concedido otros tres accésits: accésit, “A Journey Across Water” de Alessandro Bonfigli (Pipis Kiosk, Australia), hermanado con Tapería el Escudo de Paraíso. Accésit, “The Journey of Spice” de Sasha Leigh Small (House of Grace, Sudáfrica), hermanado con Wabi - Sabi.

Accésit, “Patria” de María del Carmen Olvera Segura (Viñedo San Miguel, México), hermanado con Viña de Patxi.

Todas las tapas participantes se podrán probar hasta el domingo, 15 de noviembre, en el ‘Festival Internacional de la Tapa’ en los restaurantes hermanados de la ciudad. Toda la información estará disponible en la app: SpainisTapas.

La marca Alimentos de Valladolid de la Diputación de Valladolid ha recibido, durante la ceremonia, un premio por su trayectoria tras sus diez años de vida.

“Es importante saber del potencial de la capital y la provincia. Quiero dedicar este premio a Jesús Julio Carnero, que fundó la marca y a todos los que apostaron por la misma”, ha asegurado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.